Helldivers 2 продовжує встановлювати рекорди. Ще тиждень тому цей кооперативний шутер отримав звання гри від PlayStation Studios з найкращим стартом у Steam, а цього тижня вдвічі перевищив попередній результат, зібравши понад 333 тис. гравців в онлайн Steam (Оновлено. Вже 410 тис.).

При цьому не можна сказати, що у Helldivers 2 якісь видатні оцінки. Steam-рейтинг – лише 73/100 на основі майже 70 тис. відгуків, зате Metacritic – 82/100.

На тлі неочікуваного напливу гравців Arrowhead Game Studios не встигає розгортати додаткові ігрові сервери. Згідно з останнім повідомленням розробників, поточна стеля одночасних гравців складає 450 тис. (для усіх платформ), але студія активно працює над стабільністю серверів.

Helldivers 2 розробила шведська Arrowhead Game Studios, автори Magicka, Gauntlet та оригінальної Helldivers. На відміну від першої частини, яка була кооперативною акрадою / top-down шутером, сиквел – це повноцінний кооп-шутер від третьої особи. Гра використовує рушій Autodesk Stingray, а її видавцем є Sony Interactive Entertainment.

Нагадаємо, розробники Helldivers 2 вважають, що ігри мають заслужити право на монетизацію, крім того, вони не планують додавати до Helldivers 2 PvP-режим через його надмірну токсичність.