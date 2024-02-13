Helldivers 2 показує найкращий результат за кількістю одночасних гравців у Steam серед усіх ігор виданих PlayStation Studio. Про це пишуть VGC.

Гра зібрала 155 926 гравців одночасно. Це вдвічі більше аніж попередній рекорд, який був встановлений God of War – 73 529 одночасних гравців на ПК.

На початку чимало гравців скаржились на проблеми з серверами та тим, що гра просто вилітала, однак оцінки поступово підіймаються і зараз Helldivers 2 має 73% позитивних відгуків.

Генеральний директор Arrowhead Game Studios у X поділився тим, що гру придбало вже більше мільйона людей і розподіл між версіями на ПК та PlayStaton 5 майже однаковий.