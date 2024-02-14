Microsoft та Asobo Studio продовжують співпрацювати з кінокомпаніями й додавати у Microsoft Flight Simulator культові літальні апарати з різних фільмів. У 2022 році у грі з’явився палубний багатоцільовий винищувач F/A-18E Super Hornet та місії з фільму Top Gun: Maverick, цього разу – культовий орнітоптер та планета Арракіс з фільму Dune. Реліз доповнення присвячено виходу на великі екрани фільму Dune: Part Two.

Безплатне доповнення Dune Expansion, яке вже зараз можна завантажити з Marketplace Microsoft Flight Simulator, містить три тренувальні місії, які навчать гравців керувати Королівським орнітоптером Атрідів, та шість завдань на Арракісі. Перші п’ять – це Time trials перегони, останнє – рятувальна місія, у якій пілот має встигнути врятувати свого інструктора до того, як його накриє масивна піщана буря. Схоже Microsoft та Asobo Studio потроху готуються до релізу Microsoft Flight Simulator 2024, у якому подібних сюжетних місій буде набагато більше.