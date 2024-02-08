Компанія Samsung оголосила про початок продажів смартфонів серії Galaxy S24. Вона повідомила, що нові флагмани у світі та в Україні отримали вдвічі більше попередніх замовлень, ніж торішня лінійка Galaxy S23. Причому у світі понад 65% споживачів обрали найбільш преміальну модель – Galaxy S24 Ultra, а в Україні цей показник становить 69%. На жаль, конкретні цифри в Samsung традиційно не розкривають.

Серія Galaxy S24 вперше для смартфонів Samsung фокусується на ШІ-функціях Galaxy AI, які пропонують миттєвий переклад Live Translate та допомогу в написанні текстів Chat Assist для спілкування, редагування зображень та створення власних шпалер для робочого столу, згенерованих ШІ.

Samsung обіцяє продовжити вдосконалювати ці ШІ-функції. Окрім 13 мов, які вже доступні для користувачів, компанія планує випустити більше мовних пакетів. Крім того, більшість функцій Galaxy AI також буде поширено на попередні моделі за допомогою оновлень програмного забезпечення, включно зі смартфонами Galaxy S23/S23+, S23 Ultra, S23 FE, Fold5, Flip5 та планшетами Tab S9.

Компанія Samsung прагне продовжити життєвий цикл своїх смартфонів, тому серія Galaxy S24 тепер матиме 7 поколінь оновлень операційної системи Android та сім років оновлень системи безпеки.

Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ та Galaxy S24 вже доступні користувачам як у магазинах партнерів компанії, так і на сайті офіційного інтернет-магазину Samsung.

Ціни на новинки стартують від: