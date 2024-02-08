Федеральна торгова комісія (FTC) США звернулася до апеляційного суду через наміри Microsoft скоротити 1900 співробітників, які займаються розробкою ігор. Про це пише Bloomberg.

Такі плани компанії стали наслідками угоди з Activision Blizzard вартістю $68,7 млрд. На переконання FTC, скорочення суперечать заявам Microsoft про те, що після придбання Activision Blizzard збереже свою незалежність.

Як відомо, FTC була проти угоди двох компаній. Торгова комісія прагнула отримати судову заборону на злиття від федерального окружного суду США. Але минулого літа суддя у Каліфорнії дозволила Microsoft закрити угоду з купівлі Activision Blizzard. Тоді суддя зауважила, що FTC не довела, що злиття може суттєво послабити конкуренцію в галузі.

Зрештою Microsoft офіційно оголосила про злиття з Activision Blizzard минулого жовтня. А вже в січні цього року стало відомо, що Microsoft збирається звільнити 1900 з 22 000 співробітників, які займаються розробкою ігор.

Ці звільнення є прямим наслідком угоди Microsoft – Activision Blizzard, після якої в об’єднаної компанії з’явилися «зайві» співробітники, які виконують схожі функції. Зважаючи на ситуацію, FTC активізує свої зусилля у боротьбі проти злиття компаній.