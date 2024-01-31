Компанії стали значно менше платити програмам-викрадачам даних

В останньому кварталі 2023 року спостерігалося значне зниження кількості жертв програм-викрадачів даних, які вирішили заплатити викуп, до рекордно низького рівня – 29%, як повідомила компанія Coveware, що займається переговорами з кіберзлочинцями, пише Bleeping Computer. Ця тенденція, яка почала проявлятися в середині 2021 року, відображає зростаюче небажання жертв виконувати вимоги кіберзлочинців, порівняно з 85% виплат, що спостерігалися на початку 2019 року.

Відсоток виплат програмам-викрадачам данних істотно знизився у 4 кварталі 2023 року. Джерело: Coveware

Coveware пов’язує це зниження з кількома факторами, серед яких поліпшення готовності організацій до таких випадків, зниження довіри до обіцянок кіберзлочинців не публікувати викрадені дані та правовий тиск у країнах, де сплата викупу вважається незаконною. Цікаво, що навіть у випадках викрадення даних рівень виплат знизився до 26% в останньому кварталі 2023 року.

Середній платіж за викуп також зменшився: у 4 кварталі 2023 року він знизився на 33% до $568 705, тоді як середній платіж становив $200 000. Таке зменшення розміру платежу збігається зі зміною розміру організацій, які стають мішенню для програм-вимагачів, що змінює тенденцію, яка розпочалася у другому кварталі 22-го року, коли зловмисники почали зосереджуватися на великих організаціях в очікуванні зниження рівня платежів.

Попри глобальну загрозу, яку становлять програми-викрадачі, зменшення кількості випадків вимагання свідчить про позитивні зрушення, вказуючи на те, що колективні зусилля у боротьбі з цією загрозою приносять свої плоди.