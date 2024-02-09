Виконавчий директор Ubisoft Ів Гіймо вважає, що цінник в $70 на Skull and Bones виправданий тим, що це AAAA-гра. Про це пишуть VGC.

Під час сесії запитань і відповідей у ​​рамках телефонної конференції, на якій обговорювали фінансові результати 3 кварталу 2024 року Ubisoft, Гіймо запитали про те, чи не було б більше сенсу зробити гру безплатною, враховуючи що це гра-сервіс.

«Ви побачите, що Skull and Bones — це повноцінна гра. Це дуже велика гра, і ми відчуваємо, що люди справді побачать, наскільки масштабною та завершеною є ця гра. Це справді насичена ААА гра… ні, навіть АААА, яка принесе результати в довгостроковій перспективі», – відповів Гіймо.

Чи виправдані слова генерального директора компанії ви можете спробувати самі, адже до 11 лютого йде відкрита бета, в якій може взяти участь кожен охочий.

Реліз гри на PlayStation 5, XBOX Series X|S та ПК відбудеться 16 лютого, або на три дні раніше для власників Premium версії чи підписників Ubisoft+.