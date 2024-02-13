Новий трейлер українського шутера AI Olympius

Львівська студія Lion’s Shade (насправді це лише три людини), оприлюднила новий трейлер фантастичного шутера AI Olympius, про який ми вже трохи розповідали у матеріалі «Зроблено в Україні: українські ігри 2023. Патч 1.3».

Нагадаємо, AI Olympius – це однокористувацький/кооперативний (split-screen) шутер від третьої особи у всесвіті містобудівної стратегії Cliff Empire (2019) від тієї ж Lion’s Shade. Гравці мають кинути виклик штучному інтелекту та його бойовим роботам і поступово підійматися до вершини Олімпу.

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Проєкт була задуманий ще 12 років тому, і ось нарешті автор приступив до його реалізації. AI Olympius вийшла у Дочасному доступі Steam 20 липня 2023 р. Поточна версія гри, яка отримала велике оновлення на початку січня 2024 р., має номер 0.8.32. Взагалі-то оновлення до AI Olympius виходять декілька разів на місяць. У фінальній версії гри буде 20-25 місій, split screen, PvP, Виживання, режим Арени та можливість побудувати власну домівку/базу.

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До 19 лютого 2024 р. AI Olympius можна придбати зі знижкою у 20% за лише за 228 грн. Станом на зараз у гри схвальні відгуки та Steam-рейтинг 86/100 (з 29 рецензій).