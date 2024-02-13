Львівська студія Lion’s Shade (насправді це лише три людини), оприлюднила новий трейлер фантастичного шутера AI Olympius, про який ми вже трохи розповідали у матеріалі «Зроблено в Україні: українські ігри 2023. Патч 1.3».

Нагадаємо, AI Olympius – це однокористувацький/кооперативний (split-screen) шутер від третьої особи у всесвіті містобудівної стратегії Cliff Empire (2019) від тієї ж Lion’s Shade. Гравці мають кинути виклик штучному інтелекту та його бойовим роботам і поступово підійматися до вершини Олімпу.

AI Olympius
AI Olympius
AI Olympius
AI Olympius
Новий трейлер українського шутера AI Olympius
AI Olympius
Новий трейлер українського шутера AI Olympius
AI Olympius

Проєкт була задуманий ще 12 років тому, і ось нарешті автор приступив до його реалізації. AI Olympius вийшла у Дочасному доступі Steam 20 липня 2023 р. Поточна версія гри, яка отримала велике оновлення на початку січня 2024 р., має номер 0.8.32. Взагалі-то оновлення до AI Olympius виходять декілька разів на місяць. У фінальній версії гри буде 20-25 місій, split screen, PvP, Виживання, режим Арени та можливість побудувати власну домівку/базу.

AI Olympius
AI Olympius
AI Olympius
Новий трейлер українського шутера AI Olympius
Новий трейлер українського шутера AI Olympius
AI Olympius
Новий трейлер українського шутера AI Olympius
AI Olympius

До 19 лютого 2024 р. AI Olympius можна придбати зі знижкою у 20% за лише за 228 грн. Станом на зараз у гри схвальні відгуки та Steam-рейтинг 86/100 (з 29 рецензій).