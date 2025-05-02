Огляд IT-ринку праці України: втретє з початку війни — більше 6000 вакансій

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У квітні 2025 року на jobs.dou.ua опублікували 6308 вакансій, що на сто менше, ніж у березні, але втретє з початку року кількість вакансій за місяць перевищує 6000.

Як повідомляє DOU, до трійки компаній, що опублікували найбільше вакансій у квітні 2025 року, окрім Genesis та N-iX, увійшла і компанія PIN-UP Global.

Зазначається, що cередня кількість відгуків на вакансію була на рівні 25,6, у сфері AI/ML було зафіксовано рекордні 124 вакансії за місяць, а найбільш конкурентними категоріями виявилися Front-end, QA та Java. У 28 категоріях кількість вакансій за місяць знизилася, у 23 зросла, у двох залишилася на тому ж рівні. Кількість miltech-вакансій повернулася на рівень 400+ за місяць.

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Скриншот з сайту DOU

За даними видання, найбільш конкурентною категорією залишається фронтенд — 88,7 відгуку на вакансію, у QA показник змешився до 64 у середньому, на третьому місці — Java з 49 відгуками на вакансію та майже стільки ж у Project Manager — 48.

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Як вже йшлося вище, до трійки компаній, які опублікували найбільше вакансій у квітні 2025 року, окрім Genesis та N-iX, увійшла компанія PIN-UP Global — 72 вакансії за місяць, а серед нових компаній у переліку — GR8 Tech, AgileEngine та OBRIO.

Скриншот з сайту DOU

Нагадаємо, найвищі зарплати серед українських IT-менеджерів залишаються у Engineering Managers. Їхня медіана у лютому 2025 року становила $6000, але показник знижувався протягом року: -$100 за останні пів року, -$500 за рік. Дещо нижчою медіана була у Chief Product Officer — $5500; далі йшли спеціалісти високого рівня в Product Management — Head of Product $4750; Product Owner — $4400, Team Lead Product Manager — $4400 і Senior Product Manager — $4250; схожі медіани у Delivery Manager — $4500 і Program Manager — $4200.

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