10 нових професій в IT та кого шукають українські роботодавці

Сьогодні на ринку праці є чимало нових професій. Ще кілька років тому деякі з них здавалися фантастикою, а тепер стали реальністю та користуються великим попитом. Редакція "Межі" підготувала добірку 10 професій в IT, які з’явилися або стали популярними за минулі 5 років. Розповідаємо, що це за спеціальності та чого очікувати далі.

1. Інженер запитів для ШІ (AI Prompt Engineer)

Спеціальність з'явилася як наслідок стрімкого розвитку штучного інтелекту. Фахівці цієї професії займаються створенням та оптимізацією запитів для моделей ШІ, щоб покращити їхні відповіді на вказівки користувачів. Чим точніша буде підказка, тим якісніший результат зможе видати модель.

2. Фахівець з етики ШІ (AI Ethics Specialist)

Коли йдеться про штучний інтелект, то значну увагу приділяють також етичним питанням. Люди, зайняті цією справою, розробляють етичні принципи використання ШІ. Вони аналізують, як алгоритми ухвалюють рішення, стежать за їхньою неупередженістю, дотриманням конфіденційності та відсутністю дискримінації.

3. Фахівець з безпеки генеративного ШІ (GenAI Security Specialist)

Ще одне важливе питання стосується ризиків, пов'язаних з генеративними моделями, – наприклад, чат-ботами або генераторами зображень. Робота таких спеціалістів зосереджена на тому, щоб запобігати можливим загрозам, як-от маніпуляція контентом, використання ШІ в кіберзлочинах тощо.

4. Фахівець з інтеграції ШІ в бізнес (AI Integration Specialist)

Дедалі більше компаній використовують штучний інтелект у своїй роботі. Але не завжди роблять це з максимальною ефективністю. Тож задача експерта полягає в тому, щоб проаналізувати потреби бізнесу та впровадити рішення на основі ШІ для автоматизації процесів або покращення продуктивності компанії.

5. Інженер з комп'ютерного зору (Computer Vision Engineer)

Ці люди фокусуються на розробці алгоритмів, які дозволяють комп'ютерам "бачити" та аналізувати візуальну інформацію. Йдеться про те, щоб навчити системи розпізнавати об'єкти, обличчя, жести або текст та інтерпретувати те, що відбувається у світі навколо.

6. Інженер з обробки природної мови (Natural Language Processing Engineer)

Задача таких людей – створювати інструменти для автоматичної обробки, розуміння та генерації людської мови комп'ютерами. NLP-інженери працюють з машинним перекладом, розробкою голосових помічників та допомагають ШІ розпізнавати голосові команди або аналізувати текстові документи.

7. Менеджер з експлуатації SaaS (SaaS Operations Manager)

Чимало бізнесів використовують SaaS-сервіси, щоб мати швидкий доступ до технологій. Менеджери з експлуатації SaaS оптимізують роботу програмних продуктів, які надають такі сервіси, та забезпечують їхню інтеграцію, масштабованість та ефективність.

8. Інженер хмарних рішень (Cloud Engineer)

Ці фахівці проєктують, впроваджують та підтримують інфраструктуру на базі хмарних технологій. Вони працюють з платформами, такими як Google Cloud, AWS та Azure, щоб компанії мали змогу безпечно зберігати, обробляти та передавати дані в "хмарі".

9. Розробник Метавсесвіту (Metaverse Developer)

Спеціалісти цієї професії займаються тим, що створюють віртуальні світи, цифрові активи та інтерактивні простори для Метавсесвіту з використанням VR/AR технологій. Вони розробляють віртуальні міста та простори для розваг, забезпечуючи в них взаємодію між користувачами.

10. Інженер БПЛА (UAV Engineer)

Фахівці займаються розробкою, програмуванням, модернізацією та технічною підтримкою безпілотних літальних апаратів. Вони мають справу з навігаційними системами, автоматизацією польотів, ремонтом дронів та іншими задачами. В Україні інженери БПЛА особливо затребувані з огляду на війну росії проти України.

Сучасні вимоги до кандидатів в IT

За словами рекрутерки Анастасії Хмелевської, зараз на ринку IT існують високі вимоги до hard та soft skills для всіх спеціалістів, незалежно від рівня чи досвіду. Навіть якщо кандидат є висококласним спеціалістом, але має проблеми з командною роботою або тайм-менеджментом, це може стати причиною відмови. Експертка виокремлює топ 5 soft skills, які вважає важливими для будь-кого:

· Гнучкість – вміння адаптуватись під зміни;

· Комунікабельність – це must have. Розробникам, PMам доводиться багато спілкуватися з різними стейкхолдерами;

· Командність – над проєктом зазвичай працює декілька людей, тож має бути здатність ефективно взаємодіяти з іншими;

· Проактивність – це про активність, вміння діяти наперед та не боятись ініціювати зміни;

· Критичне мислення – це про аналіз ситуації/задачі з різних боків, пошук різних варіантів розв'язання проблеми та оцінювання переваг і ризиків.

Коли йдеться про hard skills, то вони відрізняються специфікою сфери, в якій працює спеціаліст.

"Якщо казати про Metaverse Developer, то тут буде важливий досвід роботи з Unity або Unreal Engine, а також C#, C++. До прикладу, якщо брати аналітику з Djinni, то там можемо побачити, що частка розробників, які воліють до C++, набагато нижча, ніж, до прикладу, JS або Python. Тобто C++ важливий тільки для специфічної сфери – це може бути геймдев, розробка інтерактивних додатків або високопродуктивні обчислення", – пояснює Анастасія Хмелевська.