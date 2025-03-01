10 нових професій в IT та кого шукають українські роботодавці

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Сьогодні на ринку праці є чимало нових професій. Ще кілька років тому деякі з них здавалися фантастикою, а тепер стали реальністю та користуються великим попитом. Редакція "Межі" підготувала добірку 10 професій в IT, які з’явилися або стали популярними за минулі 5 років. Розповідаємо, що це за спеціальності та чого очікувати далі.

Нові вакансії, які додалися в IT

1. Інженер запитів для ШІ (AI Prompt Engineer)

Спеціальність з'явилася як наслідок стрімкого розвитку штучного інтелекту. Фахівці цієї професії займаються створенням та оптимізацією запитів для моделей ШІ, щоб покращити їхні відповіді на вказівки користувачів. Чим точніша буде підказка, тим якісніший результат зможе видати модель.

2. Фахівець з етики ШІ (AI Ethics Specialist)

Коли йдеться про штучний інтелект, то значну увагу приділяють також етичним питанням. Люди, зайняті цією справою, розробляють етичні принципи використання ШІ. Вони аналізують, як алгоритми ухвалюють рішення, стежать за їхньою неупередженістю, дотриманням конфіденційності та відсутністю дискримінації.

3. Фахівець з безпеки генеративного ШІ (GenAI Security Specialist)

Ще одне важливе питання стосується ризиків, пов'язаних з генеративними моделями, – наприклад, чат-ботами або генераторами зображень. Робота таких спеціалістів зосереджена на тому, щоб запобігати можливим загрозам, як-от маніпуляція контентом, використання ШІ в кіберзлочинах тощо.

4. Фахівець з інтеграції ШІ в бізнес (AI Integration Specialist)

Дедалі більше компаній використовують штучний інтелект у своїй роботі. Але не завжди роблять це з максимальною ефективністю. Тож задача експерта полягає в тому, щоб проаналізувати потреби бізнесу та впровадити рішення на основі ШІ для автоматизації процесів або покращення продуктивності компанії.

5. Інженер з комп'ютерного зору (Computer Vision Engineer)

Ці люди фокусуються на розробці алгоритмів, які дозволяють комп'ютерам "бачити" та аналізувати візуальну інформацію. Йдеться про те, щоб навчити системи розпізнавати об'єкти, обличчя, жести або текст та інтерпретувати те, що відбувається у світі навколо.

6. Інженер з обробки природної мови (Natural Language Processing Engineer)

Задача таких людей – створювати інструменти для автоматичної обробки, розуміння та генерації людської мови комп'ютерами. NLP-інженери працюють з машинним перекладом, розробкою голосових помічників та допомагають ШІ розпізнавати голосові команди або аналізувати текстові документи.

7. Менеджер з експлуатації SaaS (SaaS Operations Manager)

Чимало бізнесів використовують SaaS-сервіси, щоб мати швидкий доступ до технологій. Менеджери з експлуатації SaaS оптимізують роботу програмних продуктів, які надають такі сервіси, та забезпечують їхню інтеграцію, масштабованість та ефективність.

8. Інженер хмарних рішень (Cloud Engineer)

Ці фахівці проєктують, впроваджують та підтримують інфраструктуру на базі хмарних технологій. Вони працюють з платформами, такими як Google Cloud, AWS та Azure, щоб компанії мали змогу безпечно зберігати, обробляти та передавати дані в "хмарі".

9. Розробник Метавсесвіту (Metaverse Developer)

Спеціалісти цієї професії займаються тим, що створюють віртуальні світи, цифрові активи та інтерактивні простори для Метавсесвіту з використанням VR/AR технологій. Вони розробляють віртуальні міста та простори для розваг, забезпечуючи в них взаємодію між користувачами.

10. Інженер БПЛА (UAV Engineer)

Фахівці займаються розробкою, програмуванням, модернізацією та технічною підтримкою безпілотних літальних апаратів. Вони мають справу з навігаційними системами, автоматизацією польотів, ремонтом дронів та іншими задачами. В Україні інженери БПЛА особливо затребувані з огляду на війну росії проти України.

Сучасні вимоги до кандидатів в IT

За словами рекрутерки Анастасії Хмелевської, зараз на ринку IT існують високі вимоги до hard та soft skills для всіх спеціалістів, незалежно від рівня чи досвіду. Навіть якщо кандидат є висококласним спеціалістом, але має проблеми з командною роботою або тайм-менеджментом, це може стати причиною відмови. Експертка виокремлює топ 5 soft skills, які вважає важливими для будь-кого:

· Гнучкість – вміння адаптуватись під зміни;

· Комунікабельність – це must have. Розробникам, PMам доводиться багато спілкуватися з різними стейкхолдерами;

· Командність – над проєктом зазвичай працює декілька людей, тож має бути здатність ефективно взаємодіяти з іншими;

· Проактивність – це про активність, вміння діяти наперед та не боятись ініціювати зміни;

· Критичне мислення – це про аналіз ситуації/задачі з різних боків, пошук різних варіантів розв'язання проблеми та оцінювання переваг і ризиків.

Коли йдеться про hard skills, то вони відрізняються специфікою сфери, в якій працює спеціаліст.

"Якщо казати про Metaverse Developer, то тут буде важливий досвід роботи з Unity або Unreal Engine, а також C#, C++. До прикладу, якщо брати аналітику з Djinni, то там можемо побачити, що частка розробників, які воліють до C++, набагато нижча, ніж, до прикладу, JS або Python. Тобто C++ важливий тільки для специфічної сфери – це може бути геймдев, розробка інтерактивних додатків або високопродуктивні обчислення", – пояснює Анастасія Хмелевська.

Вона також додає, що в нових професіях, як-от AI Prompt Engineer чи Metaverse Developer, необхідні більш спеціалізовані hard skills орієнтовані, на нові технології, як ШІ, Метавсесвіт, блокчейн, 3D-графіку та інтерактивні середовища.

Попит на нові IT-професії з боку українських роботодавців

Представники кар'єрного ШІ-сервісу LEZO розповідають, що за минулі пів року найпопулярнішими вакансіями на платформі стали маркетинг-менеджери (особливо User Acquisition-спеціалісти), проєктні менеджери, графічні дизайнери та В2В-сейли.

За словами LEZO event project manager Максима Козакевича, продуктові компанії шукають насамперед не розробників, а й людей, які можуть розвивати та масштабувати бізнес. Через це зараз все ще бракує маркетологів і комунікаційників зокрема з досвідом роботи на глобальному ринку.

"Також за пів року зросла кількість вакансій для AI/ML-інженерів – на 40%. Але тут треба розуміти, що це може не зовсім відображати реальну картину ринку – для LEZO це просто новий напрямок. Плюс в кінці 2024-го – на початку 2025-го з'явились абсолютно нові позиції, наприклад AI Prompt Specialist, а кількість згадок AI-скілів (як ai tools, ai content generation і тд) серед вакансій виросло на 57% за останні півроку", – акцентує він.

Максим Козакевич також додає, що на майбутній кар'єрній конференції МетаХата, яку LEZO організовує 22 березня 2025 року, класично вагома частина учасників шукає роботу у напрямках Interface Design та Graphic Design. Проте частка учасників зі сфер Marketing, Management та технічних спеціальностей зростає – особливо це стосується AI/ML.

"У контексті МетаХати ми теж мали досвід пошуку абсолютно нової, навіть "кастомної" позиції, коли шукали мета-дизайнера з досвідом на межі 3D-моделювання, медіапродюсуваня, графічного й гейм дизайну. Знайти подібного вузькоспрямованого спеціаліста досі залишається задачею із зірочкою, проте з розвитком ігрових платформ й Метаверсу попит на формат і такі вакансії буде зростати", – каже спеціаліст.

Навчання новим IT-професіям в Україні

Актуальні та популярні спеціальності у сфері IT відслідковують також представники освітніх платформ. Це дає їм змогу адаптувати свої програми, щоб пропонувати найбільш затребувані курси.

"Часто це професії, пов’язані з технологіями, які вже існують понад 5 років. Але останнім часом дуже стрімко розвиваються, або їхня роль драматично зросла. Що й обумовлює зростання популярності. Серед таких технологій/напрямків ІТ можна назвати штучний інтелект, інтернет речей, віртуальну реальність, блокчейн, кібербезпеку, мілтех, BigData", – зазначає методист платформи професійного розвитку Prometheus Андрій Григорович.

Він зауважує, що платформа відстежує тенденції і тому пропонує студентам як перекладені українською курси іноземних авторів, так і курси власного виробництва у партнерстві з експертами лідерів ринку України. Одна з них стосується ШІ.

"Часто у наших слухачів виникає питання: чи правда, що штучний інтелект замінить людину? Мені подобається відповідь: ні, але людину, яка не вміє застосовувати у своїй роботі штучний інтелект замінить людина, яка знає, як це робити", – переконаний Андрій Григорович.

Prometheus пропонує охочим опанувати ШІ кілька безплатних курсів, зокрема "Початок роботи з ChatGPT", "CS50: вступ до штучного інтелекту з Python", "Штучний інтелект (AI) в сучасних комунікаціях".

Ще один напрямок освіти на платформі присвячено використанню технологій на війні: інженерний курс "Народний FPV", "Інженер БПЛА. Базовий курс", "Застосування технологій в умовах війни", "Основи тактики застосування коптерів DJI Matrice 300 в бойових умовах", "Основи тактики застосування коптерів DJI Мavic 3 та Autel EVO II в бойових умовах".

"І найвища оцінка, яку отримує команда, це відгуки наших слухачів, які зараз зі зброєю в руках захищають державу", – підкреслює Андрій Григорович.

Серед інших напрямків, на які звертає увагу спеціаліст, – кібербезпека. На платформі цю тематику представлено на курсах: "Цифрова безпека на персональному рівні", "Безпека в інтернеті під час війни: практичний курс". А найближчим часом стартує новий курс із кібербезпеки, сфокусований саме на професіоналів IT.

З-поміж іншого Prometheus має курси нетехнічних спеціальностей. А ще – готує цикл курсів, присвячений розвитку soft skills.

Перспективи нових IT-професій

На думку Анастасії Хмелевської, до найбільш популярних нових IT-професій у найближчі 5-6 років можна віднести:

- Machine Learning, Data Science. Фахівці спеціалізуються на розробці алгоритмів і моделей для обробки великих обсягів даних. Вони затребувані у багатьох сферах: Healthcare, Fintech, AdTech тощо;

- VR/AR Developer. Напрямок стає надзвичайно перспективним, враховуючи розвиток віртуальної та доповненої реальності;

- Computer Vision, NLP – два основні напрямки в галузі штучного інтелекту;

- Blockchain Developer – спеціаліст, який займається розробкою, проєктуванням і підтримкою блокчейн-систем та застосунків;

- Rust Developer – мову програмування Rust активно використовують у таких галузях, як блокчейн, ігрова індустрія, мережеві технології та системне програмування;

- Go Developer – це мова програмування, створена Google, яка робить акцент на простоті використання, масштабованості та ефективності. Go активно використовується для розробки мікросервісів в таких компаніях, як Uber, Twitch, Netflix тощо.

Водночас Максим Козакевич наголошує, що з-поміж іншого у наступні 5 років на "підйомі" будуть усі хардверні спеціальності – як для оборонних технологій, так і для енергетики та сільського господарства, які досі серед найбільш пріоритетних в Україні.

"Це IoT-інженери, спеціалісти з робототехніки, embedded systems розробники, інженери з автоматизації для Agricultural Tech, розробники систем дронів, інженери з кібербезпеки для критичної інфраструктури, спеціалісти з радіоелектронної боротьби та комунікаційних систем", – каже він.

Також LEZO event project manager прогнозує сильний попит на ШІ-спеціалістів: Prompt Engineer, NLP-спеціаліст, Computer Vision Engineer, ML Operations (MLOps) інженерів, Data Scientist зі спеціалізацією в LLM.

"Щодо навичок – здається, про це навіть соромно писати у 2025-му, але все ще одна з головних проблем для роботодавців – знайти спеціалістів з вільною англійською. Дуже сподіваємось, що це зміниться за наступні 5 років", – пояснює він.

Крім того, Максим Козакевич впевнений, що використання ШІ для роботи має вигляд must have в усіх сферах: від операційних менеджерів до розробників – все, що може зекономити гроші бізнесам, буде в пріоритеті.