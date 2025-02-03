Зарплати українських IT-менеджерів: найбільше отримують Engineering Managers — медіана сягає $6000

Найвищі зарплати серед українських IT-менеджерів залишаються у Engineering Managers. Їхня медіана становить $6000, але показник знижувався протягом року: -$100 за останні пів року, -$500 за рік.

Як йдеться у результатах опитування DOU, дещо нижчою медіана є у Chief Product Officer — $5500; далі йдуть спеціалісти високого рівня в Product Management — Head of Product $4750; Product Owner — $4400, Team Lead Product Manager — $4400 і Senior Product Manager — $4250; схожі медіани у Delivery Manager — $4500) і Program Manager — $4200.

Медіанні зарплати в менеджменті, 2011-2024; інфографіка з сайту DOU

Серед ключових висновників опитування можна виділити наступні:

▪️частка Project Managers на ринку зменшується, натомість зростає частка Product Managers;

▪️зарплати проєктних менеджерів дещо нижчі, ніж у продуктових; продовжують зростати зарплати Product Owners та Delivery Managers;

▪️зарплати Engineering Managers мають тенденцію до зниження, проте залишаються найвищими серед менеджерів в ІТ;

▪️медіанні зарплати менеджерів вищі у великих компаніях;

▪️спеціалісти, які краще знають англійську, мають вищі зарплати.

Медіанні зарплати в основних менеджмент спеціалізаціях; інфографіка з сайту DOU

За даними опитування, зарплати проєктних менеджерів трохи нижчі, ніж у продуктових; медіанна зарплата Senior Project Manager сягає $3600 проти $4250 у Senior Product Manager, Middle Project Manager — $2193 проти $2930 у Middle Product Manager; Junior Project Manager отримує $1000 проти $1478 у Junior Product Manager; Technical Project Manager має вищу оплату — $4000. Проте розкид зарплат у цій спеціалізації високий, і вони можуть суттєво відрізнятися у фахівців різного рівня та досвіду.

Щодо динаміки зарплат, то медіанна у Engineering Managers за останній рік знизилася на $500, або -8%, Program Managers теж стали отримувати менше, їхні зарплати повернулися до рівня початку 2024 року: -$800, або -16%, до $4200. У зарплатах Delivery Managers та Middle Project Managers можна побачити помітні зміни: вони поволі зростають. Так, зарплатня у Delivery Managers за останні пів року збільшилася на $200 (+5%) і зараз на тому ж рівні, що й на початку повномасштабного вторгнення — $4500; у Middle Project Managers +10% ($200) за останні пів року, до $2193.

Зарплати Senior Project Managers і Junior Project Managers майже без змін. У продукті найбільші зміни в зарплатах Product Owners і Senior Product Managers. Медіанна зарплата Product Owners зростає два роки поспіль. За останнє півріччя вона збільшилася на $250 (6%), до $4400; у Senior Product Managers, навпаки, медіана знижується: -$125 за пів року (-3%) та -$725 за рік (-15%). Зарплати Middle Product Managers відновилися після літнього падіння (+$430, до $2930). Зарплати Junior Product Managers без змін.

Інфографіка з сайту DOU

Якщо дивитися статистику за тайтлами, то джуніори можуть розраховувати на $1000 у проджект-менеджменті та на $1428 у продуктовому. Різниця в медіанних зарплатах — 43%. У досвідченіших айтівців різниця в зарплатах є, але невелика. У Middle вона сягає 35%, у Senior — 14%; керівники напрямів Head of Product чи Head of Delivery можуть розраховувати на $5000, а фахівці Director/VP/Chief — на $5700.

Інфографіка з сайту DOU

Щодо досвіду, то тут медіанні зарплати менеджерів найактивніше зростають на початку кар’єри. У фахівців з досвідом до шести років — у середньому на 30% на рік. Далі зростання сповільнюється, до 5% на рік.

А ще продуктові компанії більше за сервісні платять Project Managers, які лише починають кар’єру. Медіанні зарплати досвідчених фахівців, які працюють понад 5 років, дещо вищі в сервісних компаніях. У продуктових компаніях Product Managers отримують вищі зарплати, ніж Project Managers з таким самим досвідом. Також менеджери, які краще знають англійську, отримують вищі зарплати. Фахівці з рівнем Advanced можуть розраховувати на $400-$600 вищі зарплати, ніж ті, хто знає англійську на рівні Intermediate. Щодо міст, то найвищі медіанні зарплати менеджерів — у Львові, Дніпрі та Києві. Медіанні зарплати менеджерів з досвідом 6-9 років у Львові дещо вищі, ніж у Києві. Високі медіанні зарплати в Дніпрі обумовлені значною часткою досвідчених менеджерів — 78% з них працюють понад п’ять років, а не вищими зарплатами фахівців.

Інфографіка з сайту DOU

Якщо говорити про використання штучного інтелекту, то інструментами на базі ШІ користуються майже всі менеджери. Лише 13% з них не користуються ними. Найактивніші — Engineering Managers. 95% з них послуговуються ШІ. Крім ChatGPT, якому віддають перевагу, вони часто вдаються до GitHub Copilot (35%) і Claude (26%). Досвідченіші менеджери рідше послуговуються ШІ. Серед тих, хто працює в ІТ більше 5 років, ШІ-сервісами користуються 85% проти 92% серед менш досвідчених фахівців.

Портрет фахівця з менеджменту; інфографіка з сайту DOU

Спеціалісти з менеджменту дещо старші за розробників і тестувальників. Їхній медіанний вік 32 роки (у розробників — 30 років, у тестувальників — 31 рік). 59% з них чоловіки, 41% — жінки. Частка чоловіків вища серед технічних фахівців: 88% серед Engineering Managers і Technical Project Managers. Також частка чоловіків вища серед керівників: 79% серед СРО, 80% серед Team Leads та C-level/Director/VP. Фахівці з менеджменту мають дуже високий рівень англійської мови. Третина оцінюють свій рівень як Advanced, ще майже половина — як Upper-Intermedaite.

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