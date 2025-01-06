Дмитро має понад 5 років досвіду в журналістиці, пише SEO-тексти, а також статті про IT-бізнес, економіку, стартапи. Захоплюється наукпопом, джазом та кіно.

За результатами голосування 16 000 українських ІТ-фахівців у 2024 році, які оцінили 1138 компаній, у категорії «понад 1500 спеціалістів» найкращою стала компанія Genesis, у категорії «800–1500 спеціалістів» — компанія SKELAR, у категорії «200–800 спеціалістів» лідерство розділили Digis та Solidgate, а у категорії «81–200 спеціалістів» серед лідерів з балами понад 99 опинилися Empat, inVerita і Linkup Studio.

Як йдеться у свіжому матеріалі DOU, оцінки айтівці ставили за п’ятьма блоками питань: компенсація, умови праці, проєкт, кар’єра та лояльність; а оцінювати компанію могли лише спеціалісти, які там працюють.

Згідно з рейтингом, найкращою серед найбільших компаній стала Genesis. На другому місці з мінімальним відривом торішній лідер — Sigma Software. Компанія Intellias посіла третє місце. Бали наведені за такими показниками (зліва направо): загальний бал, кількість анкет, компенсація, умови праці, кар’єра, проєкт, компанія, лояльність👇

У категорії «800–1500 спеціалістів» SKELAR посіла перше місце. Далі йде лідер минулого року ALLSTARSIT, а за ним SQUAD, EVO та Netpeak Group👇

Лідери у категорії «200–800 спеціалістів» виглядають так — Digis, Solidgate і Computools. Четверту та п’яту сходинку посіли Quarks і United Tech👇

Лідерами у категорії «81–200 спеціалістів» стали компанії з балами понад 99: Empat, inVerita та Linkup Studio. Четверту та п’яту сходинку посіли Lionwood.software та TRIONIKA відповідно👇

Серед сервісних компаній найкращими роботодавцями стали Sigma Software (>1500), ALLSTARSIT (800-1500), Digis (200-800), Empat (81-200). Ці компанії отримали високі оцінки за умови праці, лояльність, перспективи.

Серед продуктових компаній лідерами стали Genesis (>1500), SKELAR (800-1500), Solidgate (200-800), TRIONIKA (81-200). Ці компанії отримали високий бал за інноваційність, цікаві проєкти та підтримку команд.

Найкращими IT-роботодавцями у Львові обрано компанії inVerita та Linkup Studio; у Києві — Empat та Solidgate; у Харкові — Academy SMART та Sigma Software; у Одесі — Inweb та Innovation Group; у Дніпрі — Cleveroad та M2E; у Вінниці — Five Systems Development та BillTech. Повні актуальні результати можна подивитися у зведеній таблиці. Також доступні дані минулих років.

Як ми писали раніше, IT-ринок праці в Україні має не дуже позитивний тренд — як через війну з рф, так і через світову кризу. Технічних вакансій стає менше, натомість трохи зростає попит на нетехнічних спеціалістів. Серед оптимістичних тенденцій — зростання ринку miltech та defense tech.