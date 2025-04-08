Apple і Tesla мають найбільшу вразливість до нових мит Трампа — Wedbush Securities

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Аналітик Wedbush Securities Ден Айвз попередив, що компанії Apple і Tesla мають найбільшу вразливість до нових мит, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа. Про це пише TechCrunch.

За словами Айвза, Apple особливо постраждає через значну залежність від виробництва в Китаї — близько 90% iPhone виготовляються саме там. Айвз назвав ситуацію "економічним апокаліпсисом" для компанії. У зв’язку з цим він знизив цільову ціну акцій Apple на $75 — до $250. До речі, за даними Bloomberg, через нові мита Трампа, Apple, ймовірно, підвищить ціни на iPhone у США.

Щодо Tesla, то цільова ціна акцій компанії також знизилась — з $550 до $315, що хоч і перевищує поточну вартість у $233, однак свідчить про втрату інвесторської впевненості. Айвз підкреслив, що на компанію впливають не лише мита, а й політична активність її генерального директора Ілона Маска. Його асоціація з Трампом негативно позначаються на продажах як у США, так і в Європі, а також ставлять під загрозу популярність Tesla в Китаї, де покупці можуть віддати перевагу місцевим брендам, як-от BYD.

Аналітик зазначив, що Tesla перетворилася на політичний символ у глобальному масштабі. Він закликав Маска усвідомити ситуацію та продемонструвати лідерство в умовах невизначеності.

Хоча акції Tesla в понеділок дещо відновилися, раніше вони втратили майже 10% вартості порівняно з п’ятницею.

До речі, за інформацією The Washington Post, Маск звертався до Трампа з проханням скасувати нові мита.