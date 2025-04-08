Маск звернувся до Трампа з проханням скасувати нові мита — WP

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Ілон Маск виступив із критикою тарифної політики Дональда Трампа та особисто намагався переконати його відмовитися від нових мит на імпорт з Китаю. Попри це, Трамп пригрозив запровадити додаткові 50% мита, доповнюючи нещодавно оголошені 34%, пише The Washington Post.

Маск, який очолює Tesla, вважає мита шкідливими для міжнародної торгівлі й власного бізнесу, оскільки компанія має великі ринки як у США, так і в Китаї.

Маск публічно критикував головного торгового радника Білого дому Пітера Наварро, ставлячи під сумнів його кваліфікацію. Він також заявив, що виступає за створення зони вільної торгівлі між США та Європою, а також за більшу свободу пересування працівників між континентами. Маск уже раніше виступав проти мит, і у 2020 році Tesla навіть подала позов проти тарифної політики адміністрації Трампа, хоч сам Маск пізніше дистанціювався від цього рішення через політичну критику.

Багато бізнесменів, які підтримували Трампа, розчаровані його тарифною політикою. Деякі з них, зокрема друзі Маска, намагалися вплинути на адміністрацію, аби вона ухвалила більш помірковану торгівельну стратегію. Інвестор Джо Лонсдейл, наприклад, зазначив, що мита більше шкодять американським компаніям, ніж китайським.

Тарифний конфлікт відбувається на тлі падіння попиту на продукцію Tesla і зниження її акцій більш ніж на 38% від початку року. Аналітики вважають, що політична активність Маска негативно впливає на бренд.

Пізніше Маск зробив спробу примирення, підтримавши офіційну заяву торгпреда США щодо несправедливих торгівельних практик. До речі, брат Маска Кімбал також розкритикував Трампа за “приховані податки” на споживачів.