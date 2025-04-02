Гірше очікувань: Tesla повідомила про різке зниження поставок електромобілів у першому кварталі 2025 року

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Компанія Tesla повідомила про 336 681 поставку електромобілів у першому кварталі 2025 року, що на 13% менше, ніж у попередньому році, і значно менше, ніж очікували на Волл-стріт. Звіт з'явився лише через два дні після того, як акції Tesla показали найгірший квартальний результат з 2022 року, повідомляє CNBC.

Ключові цифри зі звіту Tesla:

1 кв. 2025 поставки: 336 681 штук;

1 кв. 2025 виробництво: 362 615 штук;

1 кв. 2024 поставки: 386 810 штук;

1 кв. 2024 виробництво: 433 371 штук.

Аналітики прогнозували, що в цьому кварталі Tesla поставить від 360 000 до 377 590 автомобілів. Навіть нижня межа цього діапазону виявилася занадто оптимістичною.

Поставки вважаються найбільш точним показником продажів автомобілів Tesla, хоча компанія не дає його чіткого визначення і не розкриває розбивку за моделями або регіонами. Tesla повідомила, що виробила 345 454 одиниць Model 3 і Model Y і доставила покупцям 323 800 з них. Компанія також повідомила про 12 881 поставку інших моделей, фактично маючи на увазі поставки Cybertruck.

За даними Китайської асоціації легкових автомобілів, березневі продажі Tesla в Китаї впали на 11,5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року до 78 828 електромобілів. Компанія стикається з посиленням конкуренції з боку китайських автовиробників, таких як BYD, які продовжують агресивно розширюватися на ринку електромобілів.

Європейські показники Tesla також опинилися під тиском. У Німеччині її частка на ринку електромобілів впала з близько 16% рік тому до лише 4% у першому кварталі 2025 року. У 15 європейських країнах загальна частка ринку електромобілів Tesla впала з 17,9% до 9,3%.

Протягом кварталу Tesla тимчасово зупинила деякі виробничі лінії для переоснащення, оскільки готувалася до випуску оновленої версії Model Y. Нещодавно генеральний директор компанії Ілон Маск заявив співробітникам, що очікує, що Model Y залишиться найбільш продаваним автомобілем у світі у 2025 році.

Однак компанія бореться як з операційними перешкодами, так і з політичною реакцією. Tesla зіткнулася з бойкотами, протестами та актами вандалізму на тлі зростаючого невдоволення політичною діяльністю Маска, зокрема його помітною роллю в другій адміністрації Дональда Трампа. Наразі Маск очолює Департамент урядової ефективності (DOGE), де він контролює радикальне скорочення федеральних робочих місць і нормативних актів.

Політична активність Маска також поширилася на Європу, де його підтримка ультраправої німецької партії AfD під час лютневих виборів ще більше зашкодила іміджу бренду Tesla.

Ілон Маск, генеральний директор компанії Tesla, під час віртуально виступу в рамках передвиборчої кампанії партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) в Галле, Німеччина, в суботу, 25 січня 2025 року. Фотограф: Крістіан Бочі / Bloomberg Getty Images

У першому кварталі акції Tesla впали на 36%, знищивши ринкову капіталізацію на $460 мільярдів. Це було найбільше квартальне падіння з 4 кварталу 2022 року і третє за величиною за 15 років існування компанії як публічного акціонерного товариства.

Попри падіння, Маск публічно демонструє впевненість у напрямку розвитку Tesla, роблячи ставку на оновлення наявних моделей, випуск повністю автономних авто і просування на нові ринки. Враховуючи, що Маск повністю контролює раду директорів Tesla та має підтримку з боку адміністрації Трампа, він поки що може впевнено почувати себе на посаді генерального директора компанії.