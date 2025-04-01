Продажі BYD зросли на 58% у першому кварталі, поки Tesla продовжує переживати труднощі

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Китайський автовиробник BYD розпочав 2025 рік зі стрімкого зростання продажів на тлі зростаючих проблем в американського конкурента Tesla, повідомляє Bloomberg.

Згідно з оприлюдненими даними, BYD реалізував 986 098 пасажирських автомобілів у першому кварталі — це на 58% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Лише у березні компанія поставила 371 419 автомобілів, серед яких 166 109 — це електромобілі на акумуляторах (BEV), а 205 310 — гібриди з можливістю підзарядки. Компанія зі штаб-квартирою в Шеньчжені припинила виробництво автомобілів з ДВЗ ще у 2022 році та нині виготовляє виключно електромобілі та гібриди.

Для порівняння, Tesla очікує набагато слабші результати: аналітики прогнозують квартальні продажі на рівні від 340 000 до приблизно 377 000 авто. Tesla, яка спеціалізується лише на електромобілях, зіткнулася зі зниженням попиту, особливо у США та Європі. Причиною цього частково вважають політичну активність її генерального директора Ілона Маска, яка негативно позначилася на іміджі бренду.

У Китаї, де Tesla має великий завод на околиці Шанхаю, американська компанія відчуває тиск з боку місцевих конкурентів, зокрема BYD. Під керівництвом засновника Ван Чуаньфу, BYD нещодавно представила низку гучних нововведень, зокрема систему автономного керування без додаткової оплати та надшвидку зарядку, яка дозволяє отримати запас ходу 400 км за п’ять хвилин.

Ринок позитивно відреагував на активність BYD: з початку року акції компанії зросли приблизно на 45%, тоді як вартість акцій Tesla впала на 36%, що також суттєво вдарило по статках Маска.

BYD поставила перед собою амбітну мету — продати 5,5 мільйона автомобілів у 2025 році, з яких 800 000 мають бути експортовані. Попри мита з боку ЄС та США, компанія не відмовляється від планів глобальної експансії. Щоправда, у США BYD поки не продає свої легкові авто через високі імпортні збори та обмеження на використання технологій автономного водіння.

З огляду на динаміку, BYD має всі шанси зміцнити лідерство на глобальному ринку електромобілів — у той час, як Tesla продовжує боротися з політичним тиском, падінням попиту та зростаючою конкуренцією.