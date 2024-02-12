Ігрові ноутбуки у найбільших нових корпусах вже встигли оновитися. На CES 2024 компанія ASUS підготувала якраз такі моделі, яким дісталися свіжіші процесори та дисплеї з Mini LED-підсвічуванням. І хоч найбільші флагмани ROG минулого року й без цього були дуже цікавими, на цей раз Mini LED є й тут. Тож сьогодні ми перевіримо, як оновлення вплинуло на топову ігрову модель підрозділу — ROG Strix SCAR 18.

Характеристики ROG Strix SCAR 18

Модель ASUS ROG Strix SCAR 18 (G834JYR-R6078X) Дисплей IPS, 18”, роздільна здатність 2560×1600, співвідношення сторін 16:10, частота 240 Гц, Mini LED Процесор Intel Core i9-14900HX Оперативна пам’ять 32 ГБ DDR5-5600 Сховище 2 ТБ (RAID 0) Графіка NVIDIA GeForce 4090 (16 ГБ) Порти HDMI 2.1, 2×USB-A 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 2, Thunderbolt 4, RJ-45 (2,5), 3,5 мм комбінований роз’єм Бездротові модулі Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 Камера HD Аудіо Акустична система з 4 динаміків та мікрофон Клавіатура Клавіші острівного типу з RGB-підсвічуванням Акумулятор та зарядка 90 Вт·год, основний блок живлення 330 Вт, додатковий — 100 Вт Розміри 399×294×23,1-30,8 мм Вага 3,1 кг Рекомендована ціна в Україні 179 999 грн

Комплектація

Виробник зберігає певну стабільність та поки що не змінює супутні речі у комплекті з флагманськими ноутбуками. Тому у вартість ROG Strix SCAR 18 також входять два блоки живлення, змінна декоративна панель топкейса, миша ROG Strix Impact та великий фірмовий рюкзак. Інших аксесуарів у магазині ROG також вистачає, проте «далі, звісно, за гроші».

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Найкориснішим з комплектних аксесуарів традиційно буде саме рюкзак, адже через загальні розміри лептопа, у разі, коли його все ж доведеться кудись взяти з собою, саме він допоможе це зробити. Також приємно мати й «туристичний» блок живлення, який хоч і не дуже суттєво, але полегшить такий вихід зі звичного місця роботи. Не кожен виробник попіклувався про подібні, здавалося б, дрібнички.

Дизайн та зручність використання

Саме така зовнішність лептопів серії ROG Strix вже була раніше. Цього року значних змін навіть не очікувалося, та й таких не відбулося. Загальні риси абсолютно не змінилися: ROG Strix SCAR 18 2024-го року так і залишився великим «десктопним» ноутбуком. Шанувальники портативності точно не захочуть такий лептоп. Однак і планувався він для тих, кому у першу чергу необхідна продуктивність.

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Габарити, як і сам корпус, скопійовані з торішньої версії: 399×294×23,1-30,8 мм, вага — 3,1 кг. Тобто, для лептопа потрібен не лише великий рюкзак, а й чималий робочий стіл. Все ж, ми говоримо про 18-дюймовий ноутбук, ще й ігровий. Тому так, варто розраховувати, що на невеличкому «робочому столі» з умовного магазину IKEA, комфортно попрацювати з таким ноутбуком буде складно. Хоча я впевнений, що покупці таких лептопів вже добре підготовлені на цей випадок.

Серед визначних елементів на топкейсі залишилися знімні панелі, яких у комплекті дві, є пара довгих панелей з підсвічуванням та великий RGB-логотип на верхній кришці. Все підсвічування синхронізується та має чимало варіантів налаштувань. Матеріали корпусу також не чіпали: верхня кришка металева, а все інше зроблено з легкого пластику, який частково напівпрозорий (та все ще відносно маркий). Оновився хіба що патерн на топкейсі, замість якого була діагональна стрічка з фірмовим написом.

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На нижній частині все ще є типове оздоблення, чимало вентиляційних отворів та шість доволі великих гумових підпор. Окрім того, що вони самі по собі легко «хапаються» за поверхню столу, ще й відчутна вага допомагає лептопу фіксуватися на місці. Тому у будь-яких напружених ігрових моментах він навряд кудись неочікувано зрушить.

Тож на цей раз ROG Strix SCAR 18 особливо не здивує чимось новим у плані дизайну. Він все ще великий, важкий та світить RGB з усіх сторін. І як я вже казав раніше, цьогорічна модель має інші доповнення. Й у наступному розділі йдеться саме про одне з таких.

Дисплей

Почнемо з загального. Діагональ найбільшого лептопа виробника становить 18 дюймів. Екран так само пропонує роздільну здатність у 2560×1600 пікселів, співвідношення сторін 16:10, частоту оновлення у 240 Гц, швидкість реакції 3 мс, підтримку G-Sync тощо. Це вже, можна сказати, базовий набір для моделі такого рівня.

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Й на цей раз тут використовується матриця ROG Nebula HDR Display. Це IPS, але не зі звичайним LED-підсвічуванням, а Mini LED. Тобто тут є 2304 дімінгові зони, що дозволяє краще відображати чорний у тих сценах, де його багато. Подібна технологія не так давно використовується в екранах ноутбуків й все ще є не так багато моделей, які можуть запропонувати таку опцію.

Працювати екран може у трьох режимах:

One Zone Backlight Mode — стандартний режим, де підсвічування працює як у будь-якого іншого екрана;

Multi Zone Balance — саме його виробник пропонує для буденної роботи;

Multy Zone Strong — який пропонується для ігор та перегляду фільмів, й бажано з увімкненим HDR.

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Таким чином можна змінити контрастність з приблизно 2 000:1, до 10 000:1. Пікова яскравість дисплея становить 1 100 кд/м², що теж далеко не кожен лептоп може собі дозволити. Але варто враховувати, що у звичайному режимі користувач не побачить значно більше за 500 кд/м². При цьому мінімум яскравості, який «побачив» наш колориметр, становив 31 кд/м². Захист матриці, як і потрібно ігровій моделі, матовий, що допоможе працювати за різних умов освітлення. Й тут можна було б бути трохи примхливим й попросити у виробника датчик освітлення. Проте це все ще не дуже популярна функція для інших дорогих лептопів з простіших категорій.

Заразом дисплей обіцяє покривати 100% колірного простору DCI-P3. У налаштування можна знайти не лише пресети під різні сценарії (Default, Racing, FPS тощо), але й чотири колірні профілі (Native, sRGB, DCI-P3 та Display P3). Спираючись на заміри нашого колориметра, найвдалішою комбінацією є Native та Default. При зміні режимів занадто помітна різниця перепадів насиченості, гами, температури тощо. Так само помітне й перемикання між режимами роботи підсвічування. Тож користувачу ліпше один раз підібрати собі комфортний варіант та залишатися з ним, ніж перемикатися власноруч при зміні завдань.

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Ще один, як на мене, суттєвий момент — це робота із зовнішнім монітором. Далеко не кожен дисплей здатен видавати таке зображення, а великий ROG Strix SCAR 18 по суті є замінником десктопа. Не виключено, що користувач працюватиме з дисплеєм саме ноутбука, як з додатковим. Певно, у такому випадку не буде багато сенсу витрачати гроші на опцію з ROG Nebula HDR Display, адже різниця у можливостях зображення буде занадто помітною. З іншого боку, якщо екран ноутбука заразом є основним для роботи — це чудова опція, з якою дійсно приємно працювати.

Серед того, що не дуже сподобалося, це все ще помітна «аура» довкола світлих об’єктів на темному фоні. Тут важко сказати, чия саме це провина — виробника, чи операційної системи. Такий самий ефект ми вже бачили й в інших моделях минулого року. Не те щоб це було сильно критично, проте за певних обставин (наприклад, роботи з графікою) може додати незручностей. Позбутися ефекту допоможе перемикання у стандартний режим підсвічування.

Порти

Конструктивно вийшло так, що ROG Strix SCAR 18 має порти лише на бокових панелях. Серед них зліва на топкейсі користувачу будуть доступні комбінований 3,5 мм Jack, USB-C 3.2 Gen 2 (з підтримкою DP та PD), Thunderbolt 4 (DP), HDMI 2.1, RJ-45 (2,5 Гб) та порт живлення. З іншого боку розміщено два USB-A 3.2 Gen 2.

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Інші моделі в лінійці ROG Strix все ж мають порти й позаду. Проте 16- та 18-дюймові версії наразі не з таких. Певні незручності від цього також є, адже ті самі USB-A знаходяться під правою рукою. Та і їх лише два. Не сказав би, що із цим було зовсім складно й це невиправна історія. Але все ж було б зручніше, якщо портів було б більше та з іншим розташуванням. Особисто у моєму випадку без додаткового хаба для повноцінної роботи обійтися не вдалося.

Маніпулятори та мультимедіа

Без значних змін корпусу не варто було розраховувати й на оновлення серед маніпуляторів. Таку клавіатуру, як у ROG Strix SCAR 18 цього року, ми бачили й раніше. Клавіші з ходом у 2 мм так само приємні при роботі, не гучні та зручно розташовані. Звикнути треба хіба що до трошки завуженого NUM-блока, а під час ігор чи набору тексту немає проблем й не потрібно відривати погляд від дисплея. Чого все ще не вистачає, так це сканера відбитків пальців у, наприклад, клавіші увімкнення.

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Великий трекпад розміром 130×85 мм відцентровано відносно до основної частини клавіатури, тобто зміщено лівіше від центру топкейса. Мені він не заважав під час ігор, проте відключити його можна як через фірмову утиліту, так і комбінацією Fn+F10. До його роботи теж немає запитань, адже з ним легко управляти курсором, й з реакцією на жести все чудово. У випадку, якщо користувач надає перевагу трекпаду чи комбінує його використання одночасно з мишею, якихось недоліків не має бути.

Звукова система складається з двох твітерів та ще двох сабвуферів, розташованих по периметру топкейса. У своєму класі це все ще одні з найліпших динаміків, з якими можна послухати свіжі підбірки треків у стримінгових сервісах, організувати супровід для перегляду фільму тощо. Зовнішні опції, звісно, вони не переможуть, а грати все одно приємніше в навушниках (через систему охолодження). Втім, як для ноутбучних, динаміки тут дуже непогані, певно, одні з найкращих на сьогодні.

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Еволюції вебкамери також не відбулося. Підрозділ ROG не так давно повернув їх у свої ноутбуки, й наразі це все ще максимум якість HD. Й попри це її зображення достатньо як при денному, та й штучному освітленні. Де-не-де можуть бути похибки з балансом білого, але суттєвих проблем для відеозв’язку з близькими та колегами не буде. Для стримінгу, звісно ж, стороння камера буде значно кращим рішенням.

Пара мікрофонів поряд з вебкамерою все ще невимовно тішать. Скоріше за все, вони так само не дуже свіжі, проте за допомоги ШІ можуть впоратися й зі звуками клавіатури, системи охолодження, чи іншим навколишнім шумом. Додатково у користувача є декілька опцій налаштувань чутливості шумозаглушення та умовного кута направлення мікрофонів. Знову ж, для ігрових голосових чатів та трансляцій ліпше мати гарнітуру чи окремий мікрофон, однак все ті ж звичайні дзвінки у Мережі цілком можна проводити й з вбудованим рішенням (попередньо не забувши увімкнути шумозаглушення, бо інакше мікрофони чутливіші, ніж потрібно).

Продуктивність та ПЗ

Покупців цьогорічної версії ROG Strix SCAR 18 також очікують нові процесори Intel. Тепер це 14-те покоління. Щоправда, надпотужного збільшення продуктивності вони не передбачають, а окремі блоки NPU для обробки завдань штучного інтелекту передбачені іншими лінійками (можливо, через це ігровим моделям на клавіатурі не дісталося нової клавіші виклику Copilot).

Менш захопливою комплектація тестової моделі від цього все одно не стала. Лептоп містить 24-ядерний Intel Core i9-14900HX (8 потужних ядер до 5,8 ГГц, 16 енергоощадних до 4,1 ГГц, 32 потоки, 36 МБ кеш, до 65 Вт), NVIDIA GeForce RTX4090 (16 ГБ GDDR6, до 2040 МГц, до 175 Вт), 32 ГБ оперативної пам’яті DDR5-5600 (з підтримкою до 64 ГБ) та 2 ТБ PCIe 4.0 NVMe (RAID 0). І так, користувачу все ще лишили можливість самостійно додати ОЗП та замінити накопичувачі.

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Серед бездротових модулів також обійшлося без оновлень, де залишилися підтримка Wi-Fi 6E 2×2 та Bluetooth 5.3. За можливості також можна під’єднатися до Мережі за допомогою дротового 2,5-гігабітного з’єднання.

Фірмова утиліта ARMOURY CRATE все ще пропонує режими роботи Silent, Performance та Turbo (також керування системою можна передати операційній системі, або самостійно налаштувати потрібні параметри). Тут також є опція обрати кількість активних ядер, якщо потрібно подовжити роботу від батареї. З роботою графіки також можна дозволити собі певні корективи. Так, обравши режим Ultimate, дискретна карта буде активна весь час, й зображення на монітор буде йти безпосередньо через неї. Інші варіанти Standard, Eco та Optimized говорять самі за себе. Особливість перемикання між Ultimate та іншими режимами роботи графіки у вигляді необхідного перезавантаження теж все ще залишається на місці.

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Синтетичні тести, як і очікувалося, місцями показали трошки додаткових балів, й переважно це стосується саме процесора. Однак складно сказати, що це хоч якось принципові цифри. Тому в принципі, охочим придбати такий лептоп без оновленої матриці з Mini LED, цілком логічно буде у першу чергу глянути, чи не залишилося десь попередніх версій з можливими знижками. Хоча й складно сказати, що нова модель розчаровує показниками.

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При роботі від батареї теж традиційно втрачається чимала частина продуктивності. Але її все одно більше, ніж у «офісних» лептопів. Навряд на простих завданнях буде помітна втрата спроможностей. Ну, а грати без під’єднаного відповідного блока живлення теж навряд хтось стане (та й батарея все одно відносно швидко «змінить» тип дозвілля).

Мережа Батарея 3DMark (TimeSpy) 20 984 5 259 3DMark (CPU Profile, max threads) 13 336 7 460 CineBench R24 (single/multi core) 119/1 687 120/1 157 PCMark 10 12 263 4 374

За своїм прямим призначенням ROG Strix SCAR 18 також не розчаровує. Нехай в іграх у цієї моделі не відбулося значного покращення продуктивності (у порівнянні з торішніми флагманами ROG), однак комфортно пограти у будь-які ігри з високими налаштуваннями графіки все одно можна. Все ж, на цей раз більше вражень додасть саме дисплей.

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Як це чомусь не вперше трапляється з флагманськими ноутбуками, у тестуванні стабільності моніторинг показників не все коректно відображав. Так, середню температуру процесора він показав на рівні 28°C, що навряд відповідає реальній. Проте температура ядер вже більше була схожа на правду й майже не перевищувала 80°C. Головне, що під тривалим навантаженням протягом довгих ігрових сесій користувач практичного не відчуватиме нагріву під руками. Робоча поверхня не нагадує пательню та дійсно довго зберігає прохолодний стан.

Цим займається оновлена минулого року система охолодження, яка передбачає одразу три вентилятори, 7 теплових трубок та термоінтерфейси з використанням рідкого металу на ЦП та графічному прискорювачі. Щоправда, з шумом тут класична історія для таких ноутбуків. Кулери працюють на різній швидкості й залежно від обраного режиму роботи вона становитиме до 5 200, 5 800 та 7 500 обертів на хвилину, й почути це можна буде із сусіднього приміщення (власне, чому для ігор й потрібні навушники). Додатково й вихід гарячого повітря може розігрівати все довкола. Але з іншого боку, в режимі Silent та простою офісною роботою охолодження може переважно знаходитися у пасивному стані, що дозволить відповісти на електронні листи чи браузити щось в інтернеті у цілковитій тиші.

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У центрі необхідних фірмових утиліт так й залишилися MyASUS для деяких оновлень, налаштувань роботи батареї та діагностування проблем, а також ARMOURY CRATE, де є вибір режимів роботи системи та дисплея, налаштування підсвічування, аксесуарів ROG тощо. MyASUS не так давно оновили зовні, проте значних змін у функціональності не було, а ARMOURY CRATE залишили знайомий вигляд та можливості. Тобто для тих покупців, які не вперше працюватимуть з ноутбуком цієї серії, в роботі «софта» нічого нового наразі не передбачено.

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Автономність

Роботою без блока живлення так само займається акумулятор ємністю 90 Вт•год. При симуляції офісної роботи з рівнем яскравості дисплея у 100 кд/м² заряду вистачило на 5 годин 44 хвилини. За таких самих умов ігровий тест виснажив її за годину. За дві години перегляду фільму з комфортними налаштуваннями яскравості та звуку витрачається третина заряду. Навряд хтось розраховує працювати на такій системі цілий день без блока живлення, й тим паче грати. Тож результати цілком задовільні. А у порівнянні з не таким давнім минулим, в принципі чудові (в межах, звісно, саме такої категорії лептопів).

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Мати під рукою два блоки живлення теж доволі зручно. Більший має вагу у 970 грамів, потужність у 330 Вт, та на повне заряджання акумулятора з ним потрібна година та 20 хвилин. Менший важить 400 грамів та забезпечить потужність до 100 Вт, що збільшить тривалість повного заряджання батареї на годину (з невеликим гаком). Основний під’єднується через чималенький порт Barrel Jack, а «портативний» — USB-C. Й варто врахувати, що останній не забезпечить достатньо живлення для «Ультимативного» режиму роботи та відповідних налаштувань якості зображення в іграх. Тому з «портативним» блоком радше доведеться розраховувати на простіші задачі, а грати чи працювати з вибагливими завданнями вже з основним.