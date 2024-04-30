Травень 2024 року не надто багатий на гучні ігрові релізи, найцікавіше доведеться чекати аж до осені. Проте, як завжди, щось цікаве та нішеве знайти можна. Якщо ви любите космічні стратегії, то для вас це головний місяць року, адже саме у травні виходить довгоочікуване продовження легендарної серії HomeWorld. Також цього місяця ПК-гравці зможуть поринути в японське Середньовіччя у Ghost of Tsushima або разом із воїтелькою Сенуа боротися із вікінгами та внутрішніми демонами.

Дата виходу 2 травня 2024

Жанр симулятор, адвентюра

Платформи Nintendo Switch

Безмежний сяючий океан… Назва цього проєкту звучить настільки ж красиво, як виглядає його графіка. Ця гра є третьою у серії пригодницьких симуляторів про занурення в океан. Гравцям доведеться досліджувати та документувати таємниці Прихованого моря – невідомого і дуже красивого регіону. Розробники обіцяють, що під шаром чудово промальованої води можна буде познайомитись як з реальними морськими мешканцями, так і з міфічними істотами, а також із видами, що давно вимерли, наприклад, мозазавром. Звісно, не обійшлося без кораблів, які навічно спочивають під водою, затоплених поселень та храмів. Цікаво, що світ гри буде змінюватися при кожному зануренні.

Також у грі присутній онлайн-режим. На жаль, оцінити цю красу зможуть лише власники Nintendo Switch.

Дата виходу 7 травня 2024

Жанр адвентюра, візуальна новела, перегони

Платформи Windows

У нуарній грі Heading Out, яка поєднує декілька жанрів, розробник обіцяє наративну пригоду у дусі американських дорожніх фільмів із перегонами, перестрілками та класичним роком у саундтреці.

Гравець опиняється десь на просторах США. У головного героя, як у самурая, немає конкретної цілі, але є шлях. Вибір напрямку подорожі залишається за гравцем. Орієнтуватися можна за станом машини, запасом палива та інформацією про те, чи не перебуваєте ви у розшуку. Залежно від обраного шляху, вам будуть зустрічатися різні персонажі зі своїми унікальними історіями.

Пригода виробництва невеличкої польської студії Serious Sim виглядає дуже стильно, а чи є щось дійсно глибоке за красивою чорно-білою картинкою ми зможемо дізнатися вже 7 травня.

Дата виходу 9 травня 2024

Жанр тактична RPG, покрокова стратегія

Платформи Windows

King Arthur: Legion IX – це спіноф до King Arthur: Knight’s Tale і це гра змішаного жанру . По-перше, тут є класична RPG із серйозним сюжетом та прокачкою головного героя. По-друге, покрокові тактичні бої за участю 5 чи 6 персонажів. По-третє, стратегічний режим, де нам доручили будівництво Вічного Риму.

Сюжет гри розвивається у похмурому фентезійному світі. Головний герой – римський трибун Гай Юлій Ментон, але він… Скажімо так, не зовсім живий, точніше – повсталий з мертвих. Йому не дуже подобається той світ, де він “прокинувся”, тож він хоче захопити Авалон та побудувати Вічний Рим. Свою подорож зомбі-трибун починає зі спроби зібрати втрачений Дев’ятий легіон. А що з цього вийде гравці зможуть дізнатися 9 травня.

Дата виходу 9 травня 2024

Жанр симулятор кота, адвентюра

Платформи Windows,Xbox One / Series X|S, Nintendo Switch

Всі люблять котиків (ну, більшість), тому наявність пухнастого протагоніста в грі приваблює багатьох за замовчуванням. Little Kitty, Big City, попри назву, не дуже схожа на найвідомішу “котячу” гру Stray. У грі немає якихось суперцілей типу дістатися до священного міста або дізнатися таємниці цивілізації. Тут ви просто кіт, у вас – лапки й цими лапками ви можете, наприклад, скидати горщики з підвіконь, ганяти м’ячики та плутатися під ногами у вічно поспішаючих кудись перехожих. Тут можна просто розважатися у відкритому світі, а ще виконувати завдання і, як же цього не вистачає в реальності, просто спати під променями теплого сонця.

Дата виходу 13 травня 2024

Жанр стратегія реального часу

Платформи Windows

Нарешті виходить довгоочікуване продовження знаменитої серії космічних RTS, на яке віддані фанати чекали… скільки там?.. Так, оригінальна Homeworld продемонструвала всім, якими можуть бути RTS у тривимірному космосі ще у 1999 році, а її послідовниця Homeworld 2 з’явилася понад 20 років тому, а саме у 2003 році. І навіть з моменту випуску приквелу гри Homeworld: Deserts of Kharak пройшло вже 8 років.

У світі гри теж минув якийсь час. Після перемоги над кочівниками-вейграми (сюжет Homeworld 2) у Галактиці настала епоха С’джет, достаток та мир. А все завдяки системі гіперпросторових воріт. Проте щастя продовжувалось недовго: десь у південній частині Галактики починає розширюватись Аномалія і призводить до збоїв у роботі воріт. Власне, це і є початок серйозних проблем, і задача гравця – запобігти кризі та розібратись з Аномалією.

Окрім одиничної стратегічної кампанії гра пропонує “Воєнні ігри” (War Games), кооперативний PvE-режим (до 3 гравців) з елементами roguelike. Також будуть доступні моди. Більшість фанатів старої закалки, що вже встигли пограти в демо-версію, залишились задоволеними, а ось чи “зайде” Homeworld 3 геймерам нового покоління – покаже час.

Дата виходу 14 травня 2024

Жанр платформер

Платформи Windows

На початку року гравці вже встигли відправитись на пошуки принца разом із Саргоном у грі Prince of Persia: The Lost Crown. Тепер нас чекає зовсім інша історія, яка не пов’язана із попередніми частинами. Головний герой – принц, який є не тільки вправним воїном, але й видатним акробатом, що є типовим для серії. Він має протистояти вторгненню гунів.

Перед нами — двовимірна варіація Prince of Persia від авторів Dead Cells, дизайн якої нагадує ранні ігри серії, проте атмосферно новинка не так вже й схожа на пращурів. У грі збільшено кількість action, проте також вистачає дослідження локацій, платформінгу, пасток та таємних куточків.

Локації у The Rogue Prince of Persia створюються за допомогою процедурної генерації, тому кожне проходження буде унікальним. Вже зовсім скоро гра з’явиться у Steam, але поки що – лише у Дочасному доступі.

Дата виходу 16 травня 2024

Жанр action/adventure, RPG

Платформи Windows (раніше – ексклюзив PlayStation)

Видатна самурайська пригода, що стала одним із найцікавіших ексклюзивів PlayStation 4 нарешті виходить на ПК! Події Ghost of Tsushima розгортаються у середньовічній Японії, на острові Цусіма. Монгольські війська прибувають на острів як загарбники, ну а ми, гравці, відіграємо роль самурая Дзін Сакая, який повинен захистити Цусіму та її мешканців від ворожої навали.

В Ghost of Tsushima є і непростий моральний вибір із порушенням самурайського кодексу, і живі персонажі, долею яких переймаєшся, і багато битв, і прокачка бойових здібностей героя. А ще – stealth, неймовірні краєвиди стародавньої Японії та гра на флейті, що змінює погоду задля підвищення ефективності бойових тактик.

Гра зібрала чисельні позитивні відгуки гравців та критиків на PlayStation (83 бали від критиків, 93 від звичайних гравців). Особливо тепло її сприйняли на батьківщині головного героя, хоча японці зазвичай дуже підозріло ставляться до спроб країн західної цивілізації (розробники гри – американці) зобразити самобутню культуру Країни Вранішнього Сонця.

Дата виходу 20 травня 2024

Жанр MMORPG

Платформи Windows

Безсмертна серія MMORPG, у якій губить найкращі роки життя вже декілька поколінь любителів гарних бійок, пригод та фентезі, скоро отримає велике доповнення. Насправді віддані фанати WoW зможуть зацінити передчасне оновлення (Pre-patch) вже 30 квітня 2024 р.

В анонсі сказано, що велике доповнення відкриває руйнування Азерота, зміну ландшафту в Калімдорі та Східних королівствах, пропонує нові раси (Worgen та Goblin), а також нові комбінації рас. Окрім того, гравці зможуть долучитись до нової професії – археології. Доповнення буде доступне всім гравцям, в яких є активна підписка World of Warcraft.

Дата виходу 21 травня 2024

Жанр action, адвентюра

Платформи Windows, Xbox Series X|S

Пам’ятаєте незвичний високобюджетний інді-проект Hellblade: Senua’s Sacrifice, де головна героїня-воїтельниця, намагаючись врятувати безсмертну душу свого коханого, входить у світ мертвих Хельхейм, борючись при цьому з власним психозом? Все це відбувається у сетингу середньовічної Півночі з її міфами та легендами.

У продовженні Сенуа мандрує Ісландією X сторіччя. Її мета – протистояти вікінгам, які принесли війну у її рідне поселення. Розробники пишаються тим, що локації у грі точно відтворюють місцевість реальної Ісландії, завдяки записам з дронів та супутниковим знімкам. Психоз головної героїні також обіцяє бути яскравішим завдяки високоякісному звукозапису, а битви – складнішими й масштабнішими, ніж у першій частині. Також приємною новиною є офіційна українська локалізація гри.

Дата виходу 23 травня 2024

Жанр action/RPG, Soulslike

Платформи Windows, PlayStation 5, Nintendo Switch

Кілька років тому світ побачив Morbid: The Seven Acolytes (2020), ізометричний Soulslike, який отримав середньо-високі оцінки критиків. Ну а звичайні гравці оцінили Morbid дуже по-різному. Проте, багатьом гра сподобалась, тож скоро з’явиться продовження, але на цей раз ізометрію змінили на 3D від третьої особи.

Розробник описує своє творіння дещо експресивно: “криваво-огидна пригода з моторошною естетикою, жахливими монстрами й великою кількістю крові, у якій ви намагаєтеся перемогти Лордів Гніву у похмурому горорпанк-світі”.

У цьому “криваво-огидному” світі гравець відвідає п’ять дуже різних регіонів, де йому обіцяють не лише похмурий сюжет, але й різноманітні побічні квести, секрети, оновлену систему зброї та прокачки.

Інші цікаві ігри, що вийдуть у квітні 2024 року

Moto GP 24 – 2 травня 2024

V Rising – 8 травня 2024

Crow Country – 9 травня 2024

Harvest Hunt – 22 травня 2024

Paper Mario: The Thousand-Year Door – 23 травня 2024

Nine Sols – 29 травня 2024

F1 2024 – 31 травня 2024