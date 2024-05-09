Компанія Marvel підтвердила, що зніматиме менше фільмів і серіалів, рухаючись вперед після важких кількох років кінотеатральних провалів. Про це пише TechRadar.

У розмові з журналом Empire Magazine співпрезидент студії Луїc Д’Еспозіто визнав, що компанія “засвоїла урок” після того, як наситила ринок супергеройського жанру проєктами, які не виправдали високих очікувань шанувальників.

Гігант тепер прагне зменшити кількість своїх фільмів у кінотеатрах і на Disney Plus, щоб відновити довіру аудиторії після періоду зниження касових зборів, поганих рецензій та інших критичних зауважень.

“Можливо, коли ви робите занадто багато, ви трохи розмиваєте себе. Ми більше не збираємося цього робити. Ми засвоїли наш урок. [Ми випускатимемо], можливо, два-три фільми на рік і одне-два шоу, на противагу тому, щоб робити чотири фільми і чотири шоу”, – сказав Луїс Д’Еспозіто.

Про мету Marvel зменшити обсяги виробництва також заявив CEO Disney Боб Айгер.

“Я наполегливо працюю зі студією [Disney] над тим, щоб зменшити обсяги виробництва і більше зосередитися на якості [і] це особливо стосується Marvel”, – зауважив він.

Як відомо, Marvel перебуває на гребені хвилі після виходу “Месників”. Також разом із Disney вона працювала над іншими успішними проєктами, як-от “Вартові Галактики 3” та серіал “Локі”.

Але водночас Marvel відзначилася й менш вдалими проєктами – довгоочікувані фільми “Людина-мураха та Оса: Квантоманія” та “Марвели” отримали змішані відгуки від фанатів та критиків.