Протягом останніх 25 років пошукова система Google пройшла через серію оновлень, адаптуючись до численних технологічних змін. Тож було тільки питанням часу, коли анонсований минулого року пошук на основі штучного інтелекту стане новим стандартним пошуком від Google.

Під час конференції Google I/0 2024 компанія повідомила, що у її пошуковій видачі почнуть зʼявлятися “Огляди штучного інтелекту”, раніше відомі як Search Generative Experience (SGE). Це блоки згенерованої ШІ інформації, які будуть показуватися у верхній частині екрана та намагатимуться одразу надати користувачеві відповідь на його запит.

“Завдяки генеративному ШІ ми бачимо, що Google може виконувати більшу частину пошуку за вас, — повідомила в коментарі The Verge Ліз Рід, новопризначений керівник відділу пошуку Google, яка вже кілька років займається розробкою пошукових технологій зі штучним інтелектом. “Пошук може взяти на себе більшу частину важкої роботи, тому ви можете зосередитися на тому, що ви хочете зробити, щоб виконати завдання, або на тому, що ви вважаєте захоплюючими”.

В основі нового пошукового рушія лежить модель Gemini – штучний інтелект, розроблений спеціально для пошуку Google. Gemini поєднує в собі такі функції, як багатокрокові міркування, планування та мультимодальні можливості.

Проте в Google планують, що не кожен пошуковий запит буде потребувати відповідь від штучного інтелекту. “Якщо ви просто хочете перейти на URL-адресу, ви шукаєте Walmart і хочете потрапити на walmart.com. Додавання штучного інтелекту не покращить результат”, – пояснює Рід. Натомість сильна сторона Gemini полягає в обробці складних запитів, таких як пошук “найкращої місцевої студії йоги” за певними критеріями.

“Ми можемо робити такі запити, як “Знайти найкращу студію йоги або пілатесу в Бостоні з рейтингом понад чотири зірки в межах пів години ходьби від Бікон-Хілл”, – каже вона. Це дозволяє об’єднати в одному результаті пошуку детальну інформацію з бази знань Google та усього інтернету.

Пошук на основі штучного інтелекту повністю змінить систему дистрибуції контенту та може зашкодити багатьом бізнесам і видавцям. Рід визнає цю проблему, але вважає, що підхід Google призведе до збільшення кількості переходів на інтернет-сайти. “Звичайно, це може призвести до витіснення малоцінного контенту, — каже вона, — але вебсайти, які надають перспективу, колір, досвід або знання — все ще цінні для людей”. Вона зазначає, що молоді користувачі особливо прагнуть бачити у своїх запитах людську перспективу, зокрема відгуки, а Google залишається відданим наданню такої можливості.

Відсьогодні “Огляди штучного інтелекту” будуть доступні користувачам по всій території США, а в планах Google – розширення на інші країни. До кінця року Google планує зробити новий пошук доступним для понад мільярда людей.

Також варто зазначити, що окрім “Оглядів штучного інтелекту” в пошуку Google з’явиться можливість планування, починаючи з планів харчування і закінчуючи планами відпустки. Користувачі зможуть створювати індивідуальні плани, наприклад, триденний план харчування, і вносити в нього зміни, замінюючи страви. Для зручності ці плани можна буде експортувати до Google Документів або Gmail.

Google також розширить можливості візуального пошуку. Користувачі зможуть ставити запитання за допомогою відео, що має полегшити опис і розвʼязання проблем. Ця функція незабаром буде доступна користувачам Search Labs англійською мовою в США, а згодом її планують поширити на весь світ.