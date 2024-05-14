Сьогодні Google проведе щорічну конференцію для розробників Google I/O, і серед вебмайстрів зростає занепокоєння щодо розширення можливостей нового пошукового інструменту Google зі штучним інтелектом, повідомляє The Washington Post. Ця функція, що отримала назву Search Generative Experience (SGE), безпосередньо відповідає на запити користувачів вичерпними багатоабзацними відповідями, посуваючи посилання на зовнішні вебсайти далі вниз сторінки та зменшуючи їхню видимість.

Ця розробка може суттєво порушити вебекосистему. Мільйони авторів і видавців, які залежать від трафіку Google, можуть опинитися під загрозою втрати бізнесу. Деякі експерти стверджують, що включення ШІ ще більше посилить і без того значний контроль Google над інтернетом, що призведе до сценарію, коли інформація буде надаватися переважно кількома великими корпораціями.

Google називає ці відповіді ШІ “оглядами”, але вони часто перефразовують контент безпосередньо з інших вебсайтів. Наприклад, пошук порад про те, як полагодити унітаз, що протікає, дав сформовану ШІ відповідь, яка містила пораду затягнути болти зливного бачка, взяту безпосередньо зі статті на сайті The Spruce, що належить Дотдаш Мередіт і присвячений домашньому ремонту. Однак посилання на джерело ШІ було мінімальним, а оригінальний контент був частково прихований і вимагав додаткових кліків для перегляду.

За прогнозами дослідницької компанії Gartner, до 2026 року вебтрафік з пошукових систем знизиться на 25%. Росс Хадженс, генеральний директор SEO-консалтингової компанії Siege Media, прогнозує скорочення трафіку на 10-20% для багатьох видавців, а деякі зіткнуться з ще більшим падінням. “Деякі бізнеси просто приб’ють”, – заявив він.

Raptive, компанія, що надає послуги цифрових медіа близько 5 000 вебсайтів, оцінює, що зміни в пошуку Google можуть призвести до збитків для творців контенту на суму близько $2 мільярдів, а деякі сайти втратять до двох третин свого трафіку. Майкл Санчес, співзасновник і генеральний директор Raptive, попереджає, що ці зміни можуть завдати “величезної шкоди” структурі інтернету, поставивши під загрозу виживання відкритої та різноманітної мережі.

Попри ці занепокоєння, Google стверджує, що має намір надавати пріоритет трафіку вебсайтів. Генеральний директор Сундар Пічаї підкреслив під час телефонного дзвінка щодо фінансової звітності, що компанія діє обережно, щоб забезпечити здоров’я вебекосистеми. Проте представник Google відмовився від подальших коментарів.

Селена Декельманн, директорка з продуктів і технологій “Вікімедіа”, розмірковує про ширші наслідки, зазначаючи: “Ми стали свідками неймовірного розквіту інтернету… Зараз ми якраз перебуваємо в тому моменті, коли, на мою думку, прибуток штовхає людей у напрямку, який, я не впевнена, що має сенс”.

Джейк Болі, тренер із силових вправ в Остіні, минулого року помітив різке падіння трафіку на 96% на своєму вебсайті з оглядами взуття для тренувань. Google все ще посилається на його контент у згенерованих штучним інтелектом відповідях, але в результаті його сайт відвідує менше користувачів. “Мій контент достатньо хороший, щоб його можна було зішкребти та підсумувати, — нарікає він, — але він недостатньо хороший, щоб показуватися у звичайній пошуковій видачі”.

Google почав експериментувати з генеративним ШІ в пошуку після випуску ChatGPT від OpenAI. Microsoft, головний конкурент Google, інтегрувала чат-бота зі штучним інтелектом у свою пошукову систему, підштовхнувши Google наслідувати цей приклад. Згодом Google впровадив технологію штучного інтелекту в різні продукти, зокрема в Google Docs та інструменти для редагування відео на YouTube.

Пошук залишається найважливішим продуктом Google, на який припадає 57% доходів компанії у розмірі $80 мільярдів у першому кварталі цього року. Хоча відповіді штучного інтелекту здебільшого не показуються на популярних запитах, які можуть містити рекламу, така особливість може змусити вебсайти купувати рекламу, щоб підтримувати свій рейтинг у пошуку.

При цьому інтеграція ШІ в пошук Google не обходиться без проблем. Відповіді, згенеровані штучним інтелектом, можуть бути неправильними, а іноді й вигаданою інформацією. Навчання штучного інтелекту на великому масиві контенту, часто без дозволу або оплати оригінальним авторам, вже спричинило юридичні проблеми. OpenAI та Microsoft зіткнулися з судовими позовами через передбачуване неправомірне використання творів, захищених авторським правом.

Френк Пайн, виконавчий редактор MediaNews Group, прирівнює використання штучним інтелектом авторського контенту до плагіату: “якби журналісти робили це один з одним, ми б назвали це плагіатом”. Він попереджає про катастрофічні наслідки для журналістської галузі, якщо технологічні компанії продовжать цю практику без належної компенсації.

Попри ці виклики, імпульс до пошуку за допомогою штучного інтелекту та централізації вебінформації не згасає. OpenAI вже підписав угоди з вебвидавцями про розміщення їхнього контенту у своєму чат-боті, що свідчить про потенційну зміну способу доступу до інформації та її розповсюдження в інтернеті.