Нещодавно Google представив новий пошук на основі штучного інтелекту AI Overviews, який вже доступний користувачам у США, а цього тижня компанія оголосила про наміри відображати у ньому рекламу.

Реклама, як і сама функція AI Overview, спершу з’явиться для користувачів у США. Вона відображатиметься під час перегляду результатів від штучного інтелекту та пропонуватиме пошукові та торгові оголошення.

Рекламні вставки будуть чітко позначені як “спонсоровані” та відображатимуться на основі пошукового запиту користувача та інформації в огляді від штучного інтелекту.

Водночас рекламодавцям не треба нічого робити для того, щоб їхня реклама з’являлася у видачі. Google автоматично підбиратиме рекламні пропозиції з тим, що вже існує в пошуковику.

Компанія також зазначає, що продовжить тестувати та вивчати нові формати на основі відгуків від рекламодавців і галузі реклами загалом.