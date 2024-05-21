Менш за все хочеться розбирати Senua’s Saga: Hellblade II на складові, аналізувати, порівнювати з попередньою частиною чи якимось іншими іграми, колупатися в особливостях геймплею, скрупульозно розбирати вади та переваги графіки, особливості сюжету чи наративних засобів, згадувати залучення лікарів та хворих на психоз до створення гри.

Senua’s Saga: Hellblade II, як свого часу і Hellblade: Senua’s Sacrifice, треба проживати разом з Сенуа. Зливатися з героїнею, намагатися відчути те, що відчуває вона. Тому ми спробуємо розповісти про Senua’s Saga: Hellblade II так, як про гру могла б розповісти сама безстрашна налякана загублена та знайдена піктська воїтелька.

Гра Senua’s Saga: Hellblade II Жанр action/adventure Платформи Windows, Xbox Series X/S Мови англійська, українська Розробник Ninja Theory Видавець Xbox Game Studios Посилання

senuassaga.com

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Що ти забула тут, Сенуа? Навіщо ти прийшла у ці суворі та негостинні землі? Що рухає тебе уперед? Ти наче змирилася з втратою, навчилася жити разом з нею, хоча і продовжуєш нести з собою тягар усіх смертей що сталися [За твоєї провини!]. Чому ти хочеш нових смертей? Чи помста поверне мертвих? Чи помста облегшить твою душу [Так, так, вона облегшить!]? Ні, скорше за все ні, твої мертві з тобою назавжди.

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Чому, чому ти вирішила, що ти спасителька? Що ти маєш та зможеш допомогти цим людям, якщо ти не в змозі допомогти навіть самій собі [Безпорадна! Нікчемна!]? Ти все ще бачиш в них світло? Чи хочеш його бачити? Навіщо тобі ці чужинці [Не вір їм, не вір, вони брешуть, вони зрадять, як завжди зраджували тебе!]?

Ти намагаєшся знайти тут щось, що заповнить порожнечу всередині тебе самої? Щось приховане, що дасть тобі сили? Але ж ти безсила і навіть не можеш здолати голоси у власній голові [Ні, не може! Ні, може!]!

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Хоча ні. Ти стала сильніше. Розумніше – ні, але точно сильніше. Ти вже не рабиня своїх голосів, ти можеш дати їм відсіч, ти можеш навіть приструнити їх і вони покірно допомагають тобі, підказують шлях, направляють твою руку, помічають те, що не помічаєш ти [Так, так, ми дуже корисні!]. Але вони просто хочуть жити, бо вони лише частка тебе самої, якої ти не можеш позбутися.

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І часом вони лякають, дуже лякають, підсилюють твої страхи, нашіптують на вухо, лякають тим, що ховається у пітьмі й тим, що воно може зробити з тобою. [Так, так, ніч темна та повна жахів! А скоро вже ніч впаде назавжди!].

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Це суворий край. Суворий, але прекрасний. Тут замало кольорів, багато блідо-зеленого, вохристо-червоного, сірого та чорного [Темрява, темрява навкруги тебе, Сенуа!], але тут безліч відтінків. Край мохів та лишайників, каміння та лави, часом він може бути неймовірно, нереалістично красивим і кожен камениць здається промовляє до тебе.

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Він може бути навіть затишним та мальовничим, щоб через хвилину розверзнуть навкруги тебе ураган полум’я та води. Кожен камінець, кожен шматок лави, кожна скеля, кожен клаптик туману унікальні та неповторні й створюють фантастичну сцену для останнього [Ні, ні, тільки не останнього!] акту трагедії. Ти готова впустити темряву у своє серце, Сенуа?!

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Тому що ось вона, нікуди не поділася, її можна здається помацати. Масляниста, густа, жива темрява. Вона всередині тебе, вона в людях навкруги тебе. Чи готова ти битися з нею, тепер, коли ти така слабка, а кожен удар має значення. Коли ворогів більше, коли вони сильніше та спритніше, коли вони ховаються у темряві, а в тебе немає навіть меча, щоб захистити себе? [Воїтелька без меча?! Хто ти така, Сенуа?!]. Нічого, нічого, меч з’явиться з каміння, як і має бути, але чи він твоя головна зброя?!

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Чи він допоможе тобі впоратися з монстрами та з людьми, що створюють монстрів. Чи не перетворить він тебе саму на монстра? [Чи ти вже стала їм, Сенуа?! Ти несеш лише смерть! Ти – монстр!]

Чи заслуговують ці люди навкруги тебе порятунку? Вони самі прирекли себе, а темрява давно зжерла їх із середини! Чи можна тепер вважати їх твоїми братами та сестрами?! А може надія ще є? [Свята богиня, як це наївно і по-дитячому, Сенуа!]

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Що ти будеш робити далі, Сенуа?! Чи сама станеш монстром, чи може зможеш розігнати темряву у собі самій та в них? [Як це наївно! Це не працює, ніколи не працювало! Можливо помста – це і був єдиний вірний шлях, але ми цього вже ніколи не дізнаємося…]

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P.S. Як і в Hellblade: Senua’s Sacrifice грати в Senua’s Saga: Hellblade II обов’язково. Це дійсно подія, це гра, яку не можна пропускати. Скоріше за все Senua’s Saga, як і Меліна Юргенс та студія Ninja Theory, зберуть величезний врожай нагород за підсумками року.

У грі, як і у попередній частині, 8-9 годин геймплею, краще проходити її за одну-дві сесії. Обов’язково в навушниках і на найпотужнішій відеокарті яку знайдете. Особлива подяка Microsoft та Ninja Theory за українську локалізацію.