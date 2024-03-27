Бездротові локальні мережі продовжують потужно нарощувати спроможності. Wi-Fi 6 та 6E вже були чималеньким стрибком можливостей, але на їх місце відносно швидко прийшов Wi-Fi 7. Нові моделі роутерів ми побачили на початку цього року під час виставки CES 2024. Й у першу чергу такі пристрої мають зацікавити геймерів та користувачів, які мають вибагливі задачі у власній локальній мережі. До нашої редакції потрапив ASUS ROG Rapture GT-BE98, який і допоможе познайомитися з новим стандартом.

Комплектація

Роутер не з дешевих, й це одразу помітно навіть з пакування. Звичні для переважної більшості користувачів роутери доволі невеликі, а Mesh-системи взагалі бувають мало не крихітні (у порівнянні, звісно). Проте ROG Rapture GT-BE98 — величезний, і коробка у нього відповідна.

Всередині охайненько складений пристрій супроводжують блок живлення з двома кабелями під різні формати розеток, а також Ethernet-кабель. Останній, на відміну від звичної комплектації, не cat.5e, а cat.6 (ще й з металевими «ковпачками», а не пластиковими). Стане у пригоді, адже роутер має чимало швидких портів.

Великий корпус з ігровими акцентами

Геймерські пристрої часто більші за звичайні. Роутери також не оминає подібна тенденція. ROG Rapture GT-BE98, як і свій попередник, неочікувано великий. Якщо більшість маршрутизаторів легко можна розмістити у кутку робочого столу чи навіть шухляді, то для сьогоднішнього гостя редакції знадобиться значно більше місце. Й не думаю, що власнику захочеться приховати такий роутер.

Rapture GT-BE98 отримав (майже) квадратний корпус з габаритами 350,41×350,41×220,6 мм, а його загальна вага становить 2 кг. Тобто під нього дійсно доведеться звільнити чимало місця, порівняно зі звичайними моделями чи Mesh-системами. Ба більше, він має ще й 8 величезних зовнішніх антен, які лише допомагають загальній «антикомпактності». І так, це не найбільший з роутерів ROG, але точно найбільший серед тих, які потрапляли у нашу редакцію.

Дизайн пристрою продовжує зовнішність попередніх моделей, але не обійшовся без деяких косметичних оновлень. По-перше, він має декоративну напівпрозору зону. Схожий елемент ми вже бачили, наприклад, у Mesh-системі ROG Rapture GT6. З урахуванням того, що такі рішення зустрічаються й на інших пристроях (корпуси десктопів мають «вікна», кейси навушників бувають напівпрозорими тощо), акцент точно знайде своїх фанів. Окрім цього, весь корпус зроблено з практичного матового пластику чорного кольору.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

По-друге, логотип ROG дещо оновив свої можливості. Він поєднує фірмовий стиль AniMe Matrix, проте має не виключно білі діоди, а RGB. Користувачу залишили можливість обрати варіант з семи пресетів Aura RGB. І так, підсвічування доволі яскраве, а загальний розмір логотипа чималенький, тому він додатково може бути «свічником» для робочого приміщення. За бажанням його можна відключити, а у застосунку є й нічний режим.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Також з підсвічуванням є й білі діодні індикатори поточного стану. Mesh-системи загалом вже продемонстрували, що практичної користі від таких «лампочок» мало (при стабільній роботі провайдера), але вони традиційно знаходять місце на корпусі. Поряд також розташовані дві непримітні клавіші LED та WPS. (Прихована кнопка для скидання налаштувань також є, але її розміщено поряд із LAN-портами.)

Уся нижня панель роутера відведена прорізам охолодження. Окремих кріплень для встановлення пристрою на стіні (чи стелі) немає. Й хоча антени поворотні, їх розміщення також зайвий раз натякає, що маршрутизатор має розміщуватися саме горизонтально.

Тож ROG Rapture GT-BE98, у кращих традиціях флагманських роутерів лінійки, продовжує загальний «космічний» дизайн, маючи при цьому невеликі косметичні оновлення. Потенційним власникам варто лише заздалегідь подумати про точне місце встановлення, адже пристрій залишається дійсно великим й може вимагати для себе значно більше вільного місця, ніж очікується. А встановити його у якомусь непримітному місці буде шкода.

Склад портів також не підводить

Власники помешкань, де є підготовлені умови для дротового під’єднання комп’ютерів та інших пристроїв, які (окрім ігор) мають доволі вибагливі до швидкості передачі даних задачі, не залишаться розчарованими. На такий випадок ROG Rapture GT-BE98 також непогано підготовлений.

Між антенами є три окремі блоки, які запропонують: 10-гігабітний WAN/LAN та ще один такий LAN; чотири 2,5-гігабітні LAN, один з яких також суміщено з WAN; один «повільний» гігабітний LAN; і два USB-A (3.2 Gen1 та 2.0). Тобто у випадку, якщо користувач має вдома сервер, швидкі мережеві накопичувачі та пару десктопів, все це можна поєднати дійсно швидким з’єднанням, додатково підстрахуватися стільниковим зв’язком, під’єднати USB-накопичувач тощо.

Поряд із USB-портами також є роз’єм живлення та тумблер увімкнення. Згадана вище клавіша Reset розміщена поряд із центральним блоком LAN-портів. Окрему позначку ROG має й ігровий порт, якому може надаватися пріоритет у мережі.

Підтримка Wi-Fi 7 та додатковий «софт»

Ключовими відмінностями нового стандарту Wi-Fi 7, або IEEE 802.11be, є збільшена модуляція (4096 QAM), ширша смуга (320 МГц), і, як наслідок, збільшення теоретичної максимальної швидкості до 46 Гбіт/с. Так, саме теоретичної, адже на практиці ідеальних умов не буде. Однак певні поліпшення все одно мають бути. Заразом новий стандарт обіцяє зменшення затримки, кращу стабільність та покращення роботи Mesh.

Також варто пам’ятати, що наразі є й локальні обмеження використання. Як і у випадку з появою 5 ГГц, відносно новий 6-гігагерцовий діапазон (впроваджується з Wi-Fi 6E) поки що можуть використовувати не всі країни. І так, в Україні нові стандарти поки що не затверджені, тому не кожен пристрій буде взагалі «бачити» мережу 6 ГГц, навіть попри те, що вона фактично працює (індикатор мережі покаже цифру 6, але це стосуватиметься саме стандарту Wi-Fi 6). Іншими словами щойно придбаний флагманський смартфон може не знаходити діапазон 6 ГГц, у десктопі доведеться змінити приймач (і версію ОС, якщо вона старша за Windows 11), а щодо ноутбуків, то не у кожного з них модуль в принципі можна поміняти (трапляються випадки, коли вони розпаяні на материнських платах).

Певно, ось в цей момент немає багато сенсу «терміново» оновлюватися до Wi-Fi 7. Проте, якщо старий роутер все ж потребує заміни, а парк користувацької техніки так само відносно скоро буде оновлюватися, то у перспективі є сенс розглядати саме новіші опції, серед яких також є й ROG Rapture GT-BE98 (правда, й бюджет такого придбання чималенький).

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Разом з новим стандартом Wi-Fi 7, ця модель може запропонувати чимало іншої функціональності. Серед операційних режимів є Router, Access Point, Repeater, Media Bridge та, звісно, AiMesh (фірмовий стандарт від ASUS). В останньому випадку бажано мати й інші мережеві пристрої відповідного стандарту (однак зрозуміло, що ситуативно це не обов’язково).

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Підтримкою роботи займається чотириядерний процесор з частотою 2,6 ГГц, є 2 ГБ оперативної пам’яті та 256 МБ постійної. Загалом ROG Rapture GT-BE98 забезпечує роботу у діапазонах 2,4 ГГц, дві мережі у 5 ГГц, та ще одну — 6 ГГц (в усіх випадках — 4×4). Є й підтримка OFDMA, Beamforming, згаданої модуляції 4096 QAM в усіх діапазонах, які в тому ж порядку мають теоретичну «стелю» швидкості до 1376, 5764 та 11529 Мбіт/с. Тобто ця модель теоретично спроможна на максимальну швидкість у майже 25 Гбіт/с. При цьому дорожча опція, з приставкою Pro у назві, дублює не діапазон 5 ГГц, а 6 ГГц, де і сумарна швидкість дещо вища (понад 30 Гбіт/с).

До того ж нові роутери забезпечені підтримкою функції MLO — Multi-Link Operation. Вона дозволяє клієнту працювати одразу з кількома діапазонами для стабільнішого з’єднання та вищої швидкості.

Переважна більшість фірмових доповнень вже була й раніше. Йдеться як про базові речі, на кшталт батьківського контролю, моніторингу трафіку, захисту від Trend Micro та набору опцій VPN-конектів, так й цікавіші геймерські доповнення.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Серед таких є Game Radar (демонструє затримку для серверів різних ігор залежно від локації), ігрові OpenNAT-профілі та розділ Game Acceleration, який містить у собі пріоритизацію портів (заразом ROG First — автоматичну детекцію пристроїв ROG у локальній мережі з подальшим наданням переваг), Game Boost та WTFast. На випадок, коли роутер обслуговує чимало клієнтів, серед яких є й гравці, подібні функції мають полегшити ігровий процес у ті моменти, коли хтось ще навантажує мережу іншими завданнями.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Цікавою особливістю також є розділ гостьових мереж. Тут він називається Guest Network Pro, й містить у собі схожі можливості створення додаткових мереж, як у пристроїв нової лінійки ExpertWiFi (детальніше про них ми вже розповідали у наших оглядах ASUS ExpertWiFi EBR63 та ASUS ExpertWiFi EBM68). Тобто ігровий роутер також може стати у пригоді для невеликого бізнесу чи офісу. Попри те, що він все одно виходить дорожчим за професійні рішення, швидкісні показники у нього все ж вищі, що забезпечить більший комфорт при вибагливій до з’єднання роботі.

Звісно, не обійшлося без звичного набору функцій під’єднання USB-пристроїв, створення «хмарних» сховищ з AiCloud 2.0, синхронізації з Amazon Alexa тощо. Логи, Firewall та адміністративні налаштування значних змін не передбачають.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Є й цікава відмінність нової моделі: режим Smart Connect може поєднувати обрані діапазони. Так, наприклад, користувач може залишити 6 ГГц окремим для ігрових пристроїв, а 2,4 та 5 поєднати для всіх інших. Так і мереж буде менше, і з пріоритетністю підключень не буде зайвих непередбачених непорозумінь.

А керувати усім цим, як завжди, можна через традиційну «браузерну» адміністративну панель, або застосунок для смартфонів. Останній все ще має трошки менше налаштувань, проте більшість необхідних речей забезпечити все ж може.

Перше налаштування:

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Адміністративна панель:

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Застосунок ASUS Router:

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Перші випробування ROG Rapture GT-BE98

На жаль, так сталося, що знайти два відповідні стандарту клієнта не вдалося. Наразі ще не так багато пристроїв підтримують Wi-Fi 7, а Android-смартфони в принципі «відмовляються побачити» діапазон 6 ГГц навіть зі зміненим регіоном. Тому «піддослідними» клієнтами стали два лептопи з Wi-Fi 6E — ROG Strix SCAR 16 2023 року. Випробування проводилися у наших звичних умовах невеликої двокімнатної квартири, де через невелику загальну площу, були великі очікування навіть у простіших за 6 ГГц діапазонах.

Звісно, на момент тестування всі діапазони були винесені в окремі мережі. Так, без випробувань 6 ГГц з підтримкою 320 МГц, результати не покажуть найкращі з можливих показники, проте й далеко не кожний користувач, який зараз придбає такий роутер, так само буде мати усі гаджети з підтримкою нових стандартів (а, будемо відвертими, більшості домашніх пристроїв не так і потрібні максимальні можливості швидкості, та й більше як гігабітне з’єднання вдома далеко не скрізь можна взагалі отримати).

Тож, на момент випробувань при дротовому з’єднанні тест швидкості Speedtest показав 851 Мбіт/c завантаження, та 937 — відправлення (це переважний максимум, який демонструє провайдер з минулої зими, хоча іноді буває вища швидкість). У 2,4 ГГц поряд з роутером ноутбук показав більш-менш стандартні для подібних роутерів 214/205 Мбіт/с, а на максимальній відстані у межах помешкання — майже 100/122 Мбіт/с.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Оскільки обидві мережі у 5 ГГц продемонстрували схожі показники, дублювати цифри немає потреби, тому тут і надалі залишимо лише один з них. Й у тих самих місцях швидкість з’єднання була 849/926 та 746/859. Тобто, це вже одні з найліпших результатів серед усіх наших випробувань роутерів.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Щодо 6 ГГц, то тут результати теж вийшли доволі схожими, а різниця з попереднім діапазоном більш-менш вписується у статистичну похибку: 841/931 та 718/916 Мбіт/с відповідно. Знову ж, підтримували б клієнти 320 МГц, були б й кращі показники.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Між клієнтами теж вдалося заміряти більше звичайного. Оскільки роутер має чимало швидкісних портів, а ігрові ноутбуки також вже почали отримувати більші можливості з Ethernet (2,5 Гбіт), відповідно зростають й очікування. Таким чином між двома тестовими лептопами, під’єднаними дротами до роутера, можна було побачити майже передбачений максимум — 2,4 Гбіт/с.

Після цього, залишивши один з клієнтів з дротовим підключенням, я по черзі пройшовся по всім наявним діапазонам у різних місцях помешкання. У 2,4 ГГц поряд із роутером можна було отримати середню швидкість передачі даних у майже 200 Мбіт/с, тоді як практично половина цієї швидкості втрачалася у найвіддаленішому місці.

Середня швидкість у діапазоні 5 ГГц справила враження. Поряд із роутером вона склала 1 938 Мбіт/с (при максимумі у 2 179 Мбіт/с). Звісно, на відстані пари стін очікувана втрата виявилася відчутною — 1 161 Мбіт/с (максимум — 1 307). Втім, це вже значно більше, ніж зможуть запропонувати дешевші роутери.

Діапазон 6 ГГц у нашому випадку повністю випробувати не вийшло. З клієнтом, який максимум спроможний на роботу зі стандартом Wi-Fi 6E (тобто 160, а не 320 МГц), у середньому вдалося отримати швидкість передачі до 2 006 Мбіт/с (на піку — 2 116) поряд із пристроєм, та 881 Мбіт/с (максимум — 1 199 Мбіт/с) віддалившись.

На жаль, ноутбуки ROG зі швидкими портами довелося повернути, а пізніше до редакції потрапив новий AORUS 16X від GIGABYTE, який все ж спроможний працювати з новішими мережами. Все, що в наших умовах можна було спробувати, це все той самий Speedtest. І щоб не перевантажувати закінчення матеріалу зайвими скриншотами, перейдемо до найцікавішого — 6 ГГц. На цей момент тестування, провайдер забезпечив трошки вищу швидкість при дротовому з’єднанні — 922/939 Мбіт/с. А через Wi-Fi поряд із роутером лептоп показав мінімально вищі 925/942 Мбіт/с. І на відстані втрату швидкості можна назвати непомітною — 901/941 Мбіт/с.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Тобто гігабітне підключення, яке надає провайдер, у моєму випадку було буквально скрізь. Випадкові заміри швидкості під час підготовки цієї статті могли показувати незначні коливання, але вони так само могли залежати від провайдера чи сервера. І тут також треба враховувати можливості клієнта. Наприклад, MacBook Pro (Wi-Fi 6) у такому випадку й у тому ж самому місці отримував у ліпшому випадку три чверті тієї швидкості, яка була в ігрових лептопів. Те саме стосується й смартфонів, які теж не працюють у 6 ГГц.

Тож так, просто замінити роутер буде мало, адже для досягнення максимальної швидкості з’єднання треба й мати відповідні клієнти. Зрозуміло, що ті ж 700 Мбіт/с для смартфона не сильно потрібні. А от з комп’ютерами/ноутбуками це вже може бути відчутнішим моментом. До того ж враховуючи швидкості передачі даних всередині мережі, з таким роутером і відносно невеликою квартирою вже є сенс подумати не лише про гігабітне підключення (якщо такого ще немає), але й додаткову таку ж лінію, адже ROG Rapture GT-BE98 має можливість агрегації каналів. Годі й казати, якщо ще є й можливості для дротового під’єднання клієнтів на кшталт ПК, мережевих накопичувачів та телевізорів. І, думаю, немає сенсу говорити, що при звичайному використанні з декількома різними домашніми пристроями не було жодного натяку на проблеми в роботі.

Попередні висновки

Через те, що до Wi-Fi 7 була змога «доторкнутися» доволі опосередковано, робити однозначні висновки поки що складно. Проте перші враження від роботи та загальних можливостей ROG Rapture GT-BE98 залишилися дуже приємними. Окрім великого набору додаткових можливостей, роутер дійсно здатен забезпечити чималу швидкість передачі даних та з’єднання з інтернетом. Однак залишається питання нагальної актуальності. Роутер далеко не з дешевих і для дійсно високої швидкості передачі даних потрібні відповідні клієнти, яких наразі також не так і багато (та і їх вартість також відчутна). До того ж досі не у кожного домогосподарства є можливість гігабітного підключення (не кажучи про більше), не маючи якого також втрачається багато сенсу у такому гаджеті. Проте для тих ентузіастів, які вже обладнали помешкання швидким дротовим з’єднанням, є клієнтами гарного провайдера та скоро планують оновлювати інші пристрої (лептоп, мережеву карту ПК та смартфон, й там буде Wi-Fi 7), такий роутер точно зможе стати геймченджером.