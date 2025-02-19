В Україні викрили масштабне підпільне виробництво батарейок відомого бренду

Українськими правоохоронцями у Київській області було викрито групу осіб, які організували виробництво, оптовий та роздрібний продаж підроблених батарейок під виглядом відомого міжнародного бренду.
Як йдеться у повідомленні Бюро економічної безпеки України, слідством встановлено, що фігуранти налагодили незаконне виробництво у промислових масштабах на території чотирьох областей.
У БЕБ також зазначили, що для виготовлення і пакування контрафактної продукції зловмисники використовували професійне обладнання, але жодної перевірки безпечності використання своїх виробів не проводили.
«Підроблений товар розповсюджували під виглядом оригінального оптовими партіями через інтернет та пункти роздрібної торгівлі. Обшуки проводились на території Київської, Львівської, Харківської та Одеської областей. В результаті вилучено обладнання для виробництва та пакування батарейок, поліграфію з маркуванням міжнародного бренду та комплектуючі для виготовлення продукції. Також вилучено понад 37 000 одиниць готового товару без підтвердження походження та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей складає понад 2 млн грн», — сказано у повідомленні.
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Наразі правоохоронці встановили як організаторів схеми, так і виконавців злочину, які безпосередньо здійснювали виробництво батарейок. Окрім цього, було ідентифіковано адміністратора вебресурсу з онлайн-продажу елементів живлення та встановлено точки роздрібної торгівлі.
«Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України — незаконне використання знака для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі», — підсумували у Бюро економічної безпеки України.
Нагадаємо, нещодавно комітет парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики, який очолює Данило Гетманцев, ухвалив рішення щодо детінізації ринку електроніки. У тексті ухваленого рішення йшлося про те, що, за оцінками експертів, втрати бюджету від функціонування «тіньового» ринку електроніки сягають десятків мільярдів гривень на рік.
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