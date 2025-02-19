В Україні викрили масштабне підпільне виробництво батарейок відомого бренду

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Українськими правоохоронцями у Київській області було викрито групу осіб, які організували виробництво, оптовий та роздрібний продаж підроблених батарейок під виглядом відомого міжнародного бренду.

Як йдеться у повідомленні Бюро економічної безпеки України, слідством встановлено, що фігуранти налагодили незаконне виробництво у промислових масштабах на території чотирьох областей.

У БЕБ також зазначили, що для виготовлення і пакування контрафактної продукції зловмисники використовували професійне обладнання, але жодної перевірки безпечності використання своїх виробів не проводили.

Фото з сайту Бюро економічної безпеки України

«Підроблений товар розповсюджували під виглядом оригінального оптовими партіями через інтернет та пункти роздрібної торгівлі. Обшуки проводились на території Київської, Львівської, Харківської та Одеської областей. В результаті вилучено обладнання для виробництва та пакування батарейок, поліграфію з маркуванням міжнародного бренду та комплектуючі для виготовлення продукції. Також вилучено понад 37 000 одиниць готового товару без підтвердження походження та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей складає понад 2 млн грн», — сказано у повідомленні.

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Наразі правоохоронці встановили як організаторів схеми, так і виконавців злочину, які безпосередньо здійснювали виробництво батарейок. Окрім цього, було ідентифіковано адміністратора вебресурсу з онлайн-продажу елементів живлення та встановлено точки роздрібної торгівлі.

Фото з сайту Бюро економічної безпеки України

«Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України — незаконне використання знака для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі», — підсумували у Бюро економічної безпеки України.

Нагадаємо, нещодавно комітет парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики, який очолює Данило Гетманцев, ухвалив рішення щодо детінізації ринку електроніки. У тексті ухваленого рішення йшлося про те, що, за оцінками експертів, втрати бюджету від функціонування «тіньового» ринку електроніки сягають десятків мільярдів гривень на рік.

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