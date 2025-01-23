Детінізація ринку електроніки: БЕБ, податкова та Гетманцев вирішили взятися за продавців Apple

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На допомогу роботі Бюро економічної безпеки (БЕБ) та Державній податковій службі (ДПС) комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики ухвалив рішення щодо детінізації ринку електроніки.

Як написав голова комітету Данило Гетманцев у Telegram, потрібно якомога швидше перемогти тінь на ринку електроніки.

«В допомогу роботі БЕБ та ДПС комітет ухвалив рішення щодо детінізації ринку електроніки. Переконаний, ми разом повинні якомога швидше перемогти тінь в цьому секторі», — сказано у повідомленні Гетманцева.

Він також показав текст ухваленого комітетом рішення. В ньому йдеться про те, що, за оцінками експертів, втрати бюджету від функціонування «тіньового» ринку електроніки сягають десятків мільярдів гривень на рік.

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Комітет порекомендував здійснити заходи податкового контролю стосовно фізосіб — підприємців, які здійснюють діяльність з продажу техніки та електроніки (в тому числі «Apple») та дослідити можливість перебування таких платників на спрощеній системі оподаткування або умов використання першої-третьої груп єдиного податку.

Нагадаємо, нещодавно голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев за вимогою бізнесу подав на реєстрацію ряд законопроєктів щодо оподаткування імпорту посилок. Законопроєктами пропонується визначити те, що українці зможуть отримувати без оподаткування ПДВ товари вартістю до €45 за умови, що такі товари надсилаються на їх адресу фізособами без комерційної мети.

Пізніше співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк різко розкритикував ініціативу щодо змін в оподаткуванні імпорту посилок.

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