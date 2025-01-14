Влада хоче запустити оподаткування доходів із цифрових платформ. Гетманцев очікує 10 мільярдів на рік від Glovo, Bolt, Uklon та інших

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У квітні 2025 року український уряд повинен подати до парламенту законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, як-от Bolt, Uklon чи Glovo. Це зобовʼязання уряду на шляху до ЄС та один із маяків МВФ.

Як повідомляє Forbes Ukraine з посиланням на відповідь Міністерства фінансів, йдеться про законопроєкт щодо автоматичного міжнародного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Обмін відбуватиметься між податковими службами понад 29 країн.

Як заявив виданню голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев, документ міститиме нові підходи до оподаткування цифрових платформ. За словами депутата, ринок цифрових платформ налічує кілька сотень тисяч зайнятих працівників більш як у двох десятках компаній, тому оподаткування цифрових сервісів може принести до бюджету орієнтовно 10 млрд грн на рік. «Це приблизні розрахунки, однак ситуація може бути як із податком на Google, коли на початку орієнтувалися на суму 3 млрд грн, а в результаті отримали понад 11 млрд грн податків», — сказав Гетманцев.

Данило Гетманцев, голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики

За даними українського сервісу Uklon, під брендом компанії наразі працює майже 100 000 водіїв, а кількість кур'єрів не розголошується. У пресслужбі Glovo зазначили, що із компанією співпрацюють тисячі кур'єрів по всій Україні, а у пресслужбі Bolt повідомили про десятки тисяч водіїв і кур'єрів.

Данило Гетманцев також розповів, що робоча група, яка працює над законопроєктом, розглядає для цифрових платформ знижену ставку оподаткування — 5% від доходу, а дискусія точиться навколо питання самого процесу оподаткування. «Компанії мають подавати щорічну звітність про доходи співробітників платформ», — заявили у Мінфіні, проте як саме стягуватимуться податки з цих доходів, у відомстві не пояснили.

За словами голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, наразі розглядають два варіанти законопроєкту:

перший — коли самозайняті, які співпрацюють з платформами, повинні подавати декларацію та сплачувати податки з такої діяльності;

другий — податковими агентами повинні стати цифрові платформи, які автоматично утримуватимуть податки з доходів за аналогом, як це відбувається з податком на Google.

Данило Гетманцев виступає за другу модель. «Подати декларації (як це передбачено першим варіантом) мають декілька сотень тисяч людей — це додатковий тягар для них та для податкової, яка має обробити такі дані», — пояснив голова податкового комітету Верховної Ради.

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Представники компаній Uklon, Bolt та Glovo у письмових відповідях на запити видання зазначили, що загалом підтримують ініціативу уряду та парламенту запровадити оподаткування для ринку цифрових платформ. Так, керівниця юридичного відділу компанії Ольга Бірюк заявила, що Uklon вітає ініціативу уряду та Мінфіну, яка має за мету створення нових правил регуляції ринку цифрових платформ. «Податкова ставка на рівні 5%, запропонована робочою групою, виглядає справедливою та співставною зі ставкою ФОПів. Важливо, щоб бізнес отримав перехідний період для налаштування бізнес-процесів та максимально простого концепту звітності», — сказала глава публічної політики в Bolt Юлія Маліч.

Кур'єр Glovo; фото з Shutterstock

Uklon, Bolt та Glovo, як зазначає видання, входять до робочої групи при Мінфіні, яка займається розробкою законопроєкту. У Glovo ж повідомили, що компанія дотримуватиметься всіх встановлених вимог законодавства і сподівається, що це дозволить приносити ще більше коштів до бюджету.

Щодо того, коли документ можуть ухвалити, то голова податкового комітету ВР відмітив, що говорити про конкретні терміни ще зарано і потрібно дочекатися фінальної версії закону від уряду. «Зволікати точно не будемо», — підсумував депутат Данило Гетманцев.

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