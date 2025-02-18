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Мексика погрожує Google судовим позовом через перейменування Мексиканської затоки

Мексика погрожує Google судовим позовом через перейменування Мексиканської затоки
Google Maps Мексиканська затока, Американська затока
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
18 лютого, 15:05
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Президентка Мексика Клаудія Шейнбаум заявила, що держава може подати судовий позов проти Google, якщо компанія продовжить показувати американським користувачам назву Мексиканської затоки як "Американську". Шейнбаум стверджує, що закон Дональда Трампа стосується лише частини континентального шельфу, який знаходиться під контролем США, повідомляє CNN.

"Те що зараз робить Google – це міняє назву континентального шельфу Мексики та Куби, що не має нічого спільного з наказом Трампа, який стосувався лише континентального шельфу США. Ми з цим не згодні й міністр закордонних справ надіслав нового листа, в якому порушив це питання", – сказала Шейнбаум.

Зміни, які запровадила Google, відображають лише назву "Американська затока" для користувачів у США. Мексиканські користувачі бачать лише оригінальну назву – Мексиканська затока. Всім користувачам з інших куточків світу показують обидві назви. Саме таке пояснення компанія надіслала й у відповідь на перше звернення від президентки Мексики.

Шейнбаум каже, що зараз Мексика надіслала новий лист Google, у якому йдеться про те, що назва "Американська затока" на картах має суворо обмежуватися морською територією під юрисдикцією США. У листі також йдеться про те, що будь-яке розширення за межі цієї зони перевищить повноваження будь-якого національного уряду чи приватної організації.

Уряд Мексики заявляє, що дочекається відповіді від компанії перш ніж вживати будь-яких юридичних дій.

Нагадуємо, що інші великі американські компанії, як-от Apple та Microsoft, також замінили назву Мексиканської затоки на Американську для користувачів у США. Apple, зокрема, планує відображати назву "Американська затока" по всьому світу. Google раніше також обмежила можливість залишати відгуки для Мексиканської затоки.

Софт Google США Мексика
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