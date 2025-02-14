Google Maps обмежив відгуки для Мексиканської / Американської затоки

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Google обмежила можливість залишати відгуки про Мексиканську затоку після того, як на початку тижня перейменувала її в Американську на вимогу президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє BBC.

Якщо знайти Мексиканську затоку у Google Maps та перейти у розділ відгуків, користувачі побачать сповіщення, що "наразі можливість публікувати інформацію вимкнено".

Крім того, компанія також видалила деякі негативні відгуки від користувачів, які почали з'являтися після перейменування в Американську затоку.

Компанія пояснює свої дії тим, що вона і так регулярно захищає різні місця, особливо в періоди, коли очікується сплеск нових відгуків, які не мають відношення до теми або не базуються на безпосередньому досвіді з місцем.

Google змінила назву Мексиканської затоки на Американську затоку у Google Maps у понеділок 10 лютого, але лише для користувачів у Сполучених Штатах. У Мексиці залишили оригінальну назву, а решті світу, як-от Україні, показують обидва варіанти.

Водночас Apple, яка також замінила назву затоки, пішла далі. Компанія вирішила не обмежуватися США та показуватиме назву "Американська затока" для користувачів у всьому світі.

Microsoft, яка до останнього не вживала жодних заходів щодо перейменування, напередодні також змінила назву Мексиканської затоки на Американську, але тільки для користувачів у США.