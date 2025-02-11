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Google стала називати Мексиканську затоку Американською

Google стала називати Мексиканську затоку Американською
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Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
11 лютого, 10:00
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Google Maps змінив назву Мексиканської затоки на Американську на вимогу адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє TechCrunch.

Одним із численних указів, які президент Дональд Трамп підписав у день своєї інавгурації, було розпорядження про перейменування Мексиканської затоки на Американську. Цей указ також скасовує рішення адміністрації Обами про зміну назви гори Мак-Кінлі на Деналі — ім’я, яке використовувалося корінними народами протягом століть. Варто зазначити, що назва Мексиканська затока була найпоширенішою для цієї водойми з 16 століття.

Повноцінно зміну побачать лише користувачі в США, для мексиканських користувачів навпаки нічого не зміниться. Для решти світу затока тепер матиме подвійну назву.

google maps

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум повідомила, що надішле лист до Google, в якому оскаржить рішення компанії щодо перейменування затоки.

До речі, Apple не оновила назву Мексиканської затоки та гори Деналі у своєму додатку "Карти". При пошуку "Gulf of America" додаток нічого не знаходить.

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