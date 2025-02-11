Google стала називати Мексиканську затоку Американською

Google Maps змінив назву Мексиканської затоки на Американську на вимогу адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє TechCrunch.
Одним із численних указів, які президент Дональд Трамп підписав у день своєї інавгурації, було розпорядження про перейменування Мексиканської затоки на Американську. Цей указ також скасовує рішення адміністрації Обами про зміну назви гори Мак-Кінлі на Деналі — ім’я, яке використовувалося корінними народами протягом століть. Варто зазначити, що назва Мексиканська затока була найпоширенішою для цієї водойми з 16 століття.
Повноцінно зміну побачать лише користувачі в США, для мексиканських користувачів навпаки нічого не зміниться. Для решти світу затока тепер матиме подвійну назву.
Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум повідомила, що надішле лист до Google, в якому оскаржить рішення компанії щодо перейменування затоки.
До речі, Apple не оновила назву Мексиканської затоки та гори Деналі у своєму додатку "Карти". При пошуку "Gulf of America" додаток нічого не знаходить.