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Apple Maps перейменовує Мексиканську затоку на Американську для всього світу

Apple Maps перейменовує Мексиканську затоку на Американську для всього світу
apple maps
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
12 лютого, 10:39
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Apple почала перейменовувати Мексиканську затоку на Американську у своєму додатку Maps. Ця зміна відбувається на вимогу адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це пише Bloomberg.

Google також стала називати Мексиканську затоку Американською, але Apple пішла далі. Якщо Google повноцінно змінила назву лише для користувачів в США, а всі інші у світі бачитимуть подвійну назву, то Apple перейменує затоку на Американську для всіх.

Apple Maps

Республіканські законодавці вже похвалили рішення Google виконати наказ Трампа і швидко розкритикували Apple за затримки. Член Палати представників США Грег Штойбе написав у Facebook, що Apple "все ще губиться в морі".

Софт Apple США Apple Maps
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