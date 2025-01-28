Євросоюз збирається заборонити постачання PlayStation та Xbox до рф

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Ігрові приставки PlayStation та Xbox можуть потрапити до нового пакета санкцій проти рф, який Європейський Союз готує до третьої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Як повідомляє Financial Times, висока представниця Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас пояснила, що збройні сили росії можуть використовувати ігрові консолі для керування дронами.

«Ми вивчаємо всі типи речей, які допомагають росії вести цю війну, щоб включити їх до списку санкцій. Навіть консолі для відеоігор, тому що, ймовірно, саме з них росіяни керують дронами», — розповіла Кая Каллас.

Кая Каллас, представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки

Видання зазначає, що росія змушена впроваджувати різні подібні «інновації» після того, як західні санкції обмежили доступ до військових та електронних деталей: тому країна-агресор звертається за технологіями до постачальників з Туреччини, ОАЕ та Китаю. Заборона Євросоюзу буде спрямована на продавців, які постачають техніку, зокрема вживану, до рф.

Ще в березні 2022 року три найбільші виробники приставок, американська Microsoft та японські Nintendo й Sony, припинили продажі в росії. А ось головним постачальником консолей до росії продовжує залишатися Китай, який у 2024 році продав рф приставок на понад $120 млн. Як стверджує видання, ця цифра різко зросла, якщо порівнювати з показником 2022 року, коли Китай поставив до рф консолей на $30 млн.

«Пульти дистанційного управління дронами необхідні для військових операцій з використанням безпілотників і, безперечно, повинні бути заборонені», — розповіла експертка із товарів військового та подвійного призначення Київської школи економіки Олена Білоусова. Однак вона зауважила, що заборона Єропейського Союзу може не подіяти, «оскільки більшість операторів використовують контролери китайського виробництва, які є доступними на онлайн-майданчиках в росії».

Як ми писали раніше, у 2024 році бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США додало чотири китайські компанії до свого «чорного списку експорту» через їхню участь у придбанні чипів штучного інтелекту для китайської армії. Ці санкції зачепили Intel та NVIDIA.

Нагадаємо, що у 2023 році росія всупереч санкціям імпортувала чипів американського та європейського виробництва на суму понад $1 млрд.

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