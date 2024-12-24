Завдяки ШІ: ринкова вартість Apple наближається до $4 трильйонів

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Apple досягла капіталізації в $3,85 трильйона і наближається до позначки $4 трильйони, завдяки впровадженню ШІ-функцій, які сприяють покращенню показників продажів нових iPhone. Про це пише Reuters.

З листопада 2024 року акції Apple зросли на 16%, додавши $500 мільярдів до ринкової капіталізації. Це дозволило компанії обійти NVIDIA та Microsoft, які протягом року активно конкурували за перше місце. Такий успіх пояснюється високим інтересом інвесторів до впровадження ШІ-функцій.

Нещодавно компанія випустила iOS 18.2, яка додала в iPhone застосунок для створення стилізованих зображень Image Playground, інтеграцію ChatGPT у Siri та покращила кілька вже наявних ШІ-функцій. Хоча це може незначно вплинути на продажі iPhone 16 у короткостроковій перспективі, але аналітики з оптимізмом дивляться на 2025 рік.

Згідно з даними LSEG, дохід від iPhone зросте в наступному році. Аналітики Morgan Stanley прогнозують, що попит на смартфони Apple у 2025 році збільшиться завдяки впровадженню та поширенню ШІ-функцій в інших країнах. Крім того, акції компанії вважаються одним з найкращих варіантів для інвестицій у 2025 році.

У листопаді 2023 року Apple стала першою компанією у світі, чия ринкова вартість досягла відмітки у $3 трильйони. Згодом до компанії також приєдналися Microsoft та NVIDIA. Зараз виробник iPhone також може стати першою компанією, що дійде до відмітки у $4 трильйони.