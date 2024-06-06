NVIDIA випередила Apple за ринковою капіталізацією в середу, 5 червня, та стала другою найдорожчою компанією після Microsoft. Про це повідомляє CNBC.

Ринкова оцінка NVIDIA досягла позначки в $3,019 трлн порівняно з $2,99 трлн в Apple. А от ринкова капіталізація Microsoft напередодні оцінювалася на рівні $3,15 трлн.

Акції NVIDIA зросли на понад 24% після того, як компанія відзвітувала про прибутки за I квартал у травні, і продовжують зростати з минулого року. Тим часом акції Apple виросли лише на 5% цього року, оскільки зростання продажів виробника iPhone призупинилося в минулі місяці.

Як відомо, Apple була першою компанією, яка досягла ринкової капіталізації в $1 трлн і $2 трлн. Вона тривалий час утримувала звання найдорожчої компанії США, але на початку цього року поступилася Microsoft.

До слова, акції NVIDIA вперше перевищили позначку в $1000 на торгах у середу, 22 травня. Це сталося після того, як виробник чипів повідомив про високі фінансові результати. Показники компанії свідчать про те, що попит на її ШІ-чипи залишається сильним.

Чистий прибуток NVIDIA за квартал, який закінчився 28 квітня, склав $14,88 млрд, або $5,98 на акцію. Дохід гіганта досяг $26,04 млрд.

Нагадаємо, рік тому NVIDIA займала лише 6 місце у світі за капіталізацією і коштувала лише $1,052 трлн.