Вийшла стабільна версія iOS 18.2 з новими функціями для iPhone

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Сьогодні, 11 грудня 2024 року, компанія Apple оголосила про вихід стабільної версії iOS 18.2. Оновлення тестували протягом шести тижнів.

З релізом iOS 18.2 Apple продовжує розширювати можливості Apple Intelligence. Наприклад, система отримала застосунок для створення стилізованих зображень Image Playground. Розробники також додали набір для створення кастомних емодзі Genmoji, інтегрували ChatGPT у Siri та запровадили функцію Visual Intelligence, яка через камеру iPhone 16 зможе ідентифікувати об'єкти та місця навколо вас.

Apple також покращила функцію Writing Tools і додала підтримку локалізованої англійської мови для Apple Intelligence в Австралії, Канаді, Новій Зеландії, Південній Африці, Ірландії та Великобританії.

Оновлення ще містить покращені додатки Пошта, Фотографії, Safari й багато виправлених помилок. З детальним списком змін можна ознайомитись за посиланням.

Власники iPhone почнуть отримувати оновлення iOS 18.2 найближчим часом. Перевірити наявність OTA можна в налаштуваннях пристрою.

До речі, разом з iOS 18.2, компанія Apple також анонсувала iPadOS 18.2 та macOS Sequoia 15.2 зі схожими функціями.