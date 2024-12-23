Дональд Трамп каже, що хоче зберегти TikTok

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив на заході AmericaFest, що він хоче, щоб TikTok продовжував працювати в США хоча б деякий час. Про це пише Reuters.

Він пояснив, що отримав мільярди переглядів на платформі під час своєї президентської кампанії.

"Я думаю, що ми повинні почати думати, тому що, ви знаєте, ми пішли на TikTok, і ми отримали чудову реакцію з мільярдами переглядів, мільярдами і мільярдами переглядів", — розповів Трамп.

До речі, нещодавно Трамп зустрівся з генеральним директором TikTok і сказав, що в нього є "тепле місце" для цього додатку.

Нагадаємо, у квітні 2024 року президент Джо Байден підписав законопроєкт, який вимагає від материнської компанії TikTok, ByteDance, продати соцмережу до 19 січня 2025 року (за день до вступу Трампа на посаду), інакше його заборонять на території США.

ByteDance подала апеляцію до Верховного суду, який погодився розглянути аргументи сторін 10 січня.