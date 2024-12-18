CEO TikTok провів зустріч з Трампом щодо блокування додатка в США

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу зустрівся з Дональдом Трампом з приводу закону про блокування соцмережі на території США. Про це пише американська журналістка та ведуча CNN Кейтлен Коллінз.

У березні він заявив, що заборона платформи в США сприятиме зростанню монополії Meta.

"Без TikTok ви можете зробити Facebook більшим, а я вважаю Facebook ворогом народу", — казав Трамп.

Закон про заборону набуде чинності рівно за день інавгурації Трампа — 19 січня 2025 року. Зміна президента була одним з аргументів ByteDance в апеляційному суді. Компанія вважає, що новий президент повинен мати час, щоб вирішити, як діяти в ситуації, що склалася. Однак судді одноголосно відхилили цей аргумент. Зараз компанія вже звернулась до Верховного Суду США.