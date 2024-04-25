Президент США Джо Байден підписав закон, який заборонить TikTok у США, якщо китайська компанія ByteDance не продасть соціальну мережу впродовж року. Про це повідомляє TechCrunch.

Документ був частиною пакету іноземної допомоги, зокрема й Україні. Раніше його підтримав Сенат – “за” нього проголосували 79 сенаторів, а “проти” – 18. До того за цей законопроєкт проголосувала Палата представників.

Документ дає ByteDance дев’ять місяців на продаж TikTok із можливістю продовження на 90 днів для завершення угоди. Якщо ByteDance не продасть TikTok, магазини додатків не зможуть розповсюджувати застосунок у США.

Як відомо, чимало експертів переконані, що TikTok може становити загрозу національній безпеці США. Додатком користуються 170 млн американців – на думку спеціалістів, Китай може змусити компанію поділитися даними цих людей.

Проте серед американців ставлення до заборони TikTok виявилося неоднозначним. За результатами опитування компанії Savanta, лише близько 28% із них підтримують заборону.

Ухвалений закон – не перша спроба США визначитися з майбутнім TikTok у країні. У березні Палата представників ухвалила інший законопроєкт, який міг би заборонити платформу у країні. Втім, документ зрештою застряг у Сенаті.