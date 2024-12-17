TikTok просить Верховний Суд США заблокувати закон про заборону додатка

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

TikTok звернувся до Верховного Суду США з проханням заблокувати закон про примусовий продаж або заборону соцмережі в країні. Про це пише NBC News.

“Закон про захист американців від додатків, контрольованих іноземними супротивниками” вимагатиме від китайського власника TikTok, компанії ByteDance, продати платформу американській компанії або зіткнутися з забороною на її використання на території США.

TikTok звернувся до федерального апеляційного суду, щоб призупинити дію цього закону, проте суд відмовив у проханні. Тепер компанія звертається вже до Верховного Суду США та просить вжити заходів до 6 січня 2025 року.

"TikTok просить суд зробити те, що він традиційно робить у справах про свободу слова: застосувати найсуворішу перевірку заборони на висловлювання і зробити висновок, що вона порушує Першу поправку", — заявляє прессекретар TikTok Майкл Г'юз.

Якщо судді відхилять прохання TikTok, закон набуде чинності 19 січня 2025 року. Проте, новообраний президент Дональд Трамп пообіцяв зустрітися з генеральним директором TikTok Шоу Цзи Чу напередодні можливої заборони додатка. Трамп заявив, що має "тепле місце" для TikTok.