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TikTok просить Верховний Суд США заблокувати закон про заборону додатка

TikTok просить Верховний Суд США заблокувати закон про заборону додатка
TikTok banned. Logo on the screen
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
17 грудня 2024, 10:17
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TikTok звернувся до Верховного Суду США з проханням заблокувати закон про примусовий продаж або заборону соцмережі в країні. Про це пише NBC News.

“Закон про захист американців від додатків, контрольованих іноземними супротивниками” вимагатиме від китайського власника TikTok, компанії ByteDance, продати платформу американській компанії або зіткнутися з забороною на її використання на території США.

TikTok звернувся до федерального апеляційного суду, щоб призупинити дію цього закону, проте суд відмовив у проханні. Тепер компанія звертається вже до Верховного Суду США та просить вжити заходів до 6 січня 2025 року.

"TikTok просить суд зробити те, що він традиційно робить у справах про свободу слова: застосувати найсуворішу перевірку заборони на висловлювання і зробити висновок, що вона порушує Першу поправку", — заявляє прессекретар TikTok Майкл Г'юз.

Якщо судді відхилять прохання TikTok, закон набуде чинності 19 січня 2025 року. Проте, новообраний президент Дональд Трамп пообіцяв зустрітися з генеральним директором TikTok Шоу Цзи Чу напередодні можливої заборони додатка. Трамп заявив, що має "тепле місце" для TikTok.

Бізнес Суд TikTok США
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