Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Microsoft знову намагається переконати користувачів Windows 10 перейти на Windows 11. Цього разу компанія запустила повноекранні оголошення, які закликають купити нові комп’ютери Copilot+, пише The Verge.

Деякі користувачі у соціальних мережах почали публікувати повідомлення, яке почало з’являтися на їх ПК. У ньому йдеться про те, що підтримка Windows 10 закінчиться 14 жовтня 2025 року й що для найкращого досвіду з Windows 11 варто придбати комп’ютер Copilot+.

Також у цих повідомленнях є посилання на рекламні пропозиції, зокрема на сайт Microsoft та на нові комп’ютери з Windows 11.

Це вже не вперше, коли компанія намагається переконати користувачів оновити свою систему. Раніше у мережі неодноразово з’являлися повідомлення про подібні повноекранні оголошення з закликом оновитися до Windows 11, однак через те, що нова система підтримує лише чипи випущені після 2018, така можливість є далеко не у всіх.

На додачу до цього, у жодному з подібних оголошень компанія не згадує той факт, що використовувати Windows 10 можна буде й після того, як підтримка операційної системи закінчиться. Оновлення безпеки для системи виходитимуть й надалі, однак за них доведеться платити.