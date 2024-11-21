Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

У травні 2023 року Google випустила Pixel Tablet, хоча у 2019-му заявила, що більше не збирається випускати планшети. Згідно зі звітом Android Headlines, ситуація повторюється і компанія знову відмовляється від цього напрямку.

Як повідомляють різні джерела індустрії, компанія вирішили повністю зупинити розробку Pixel Tablet 3, який мав кодову назву Kiyomi. Відповідне рішення було прийняте минулого тижня, а персонал, що працював над планшетом, буде перенаправлено в інші відділи.

Відмова від третього покоління планшетів суттєво змінить фокуси Google щодо апаратного забезпечення. На додачу до цього, інформація про скасування проєкту вже почала активно поширюватися між інсайдерами, тож це рішення дуже ймовірно вже є остаточним.

Попри такі зміни у стратегії, Google досі планує випустити Pixel Tablet 2, реліз якого має відбутися десь у 2025 році. Але це можливо буде останній планшет компанії, якщо техгігант знову не вирішить передумати.