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Компанія Google у 2023 році анонсувала Pixel Tablet, а зараз, схоже, працює над його наступником. Про це пише видання Android Authority та інсайдер @MishaalRahman.

Згідно з витоком, останні прототипи Pixel Tablet 2 дуже нагадують дизайн наявної моделі планшета. Однак, кажуть, що новинка матиме тонші рамки дисплея, а також змінить розташування камери та фізичних кнопок. Крім того, Google планує оновити камери пристрою.

⌨️This shouldn’t surprise you, but I’ve heard Google is testing the Pixel Tablet 2 with a physical keyboard accessory The Pixel Tablet 2 could also bring a newer camera and SoC (duh). Here’s what that could mean + some additional insights 👇https://t.co/ZOAWgE4aow — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) November 15, 2024

Щодо процесора, то це буде чип Tensor G4 або Tensor G5. Очікується, що продуктивність Pixel Tablet 2 зросте на 30% у порівнянні з оригінальним Pixel Tablet. До того ж новинка отримає 7-річну підтримку.

Також у звіті йдеться, що планшет підтримуватиме вихід на зовнішній монітор і кілька аксесуарів. Наприклад, стилус та клавіатуру.

Наразі залишається невідомим, чи буде Pixel Tablet 2 постачатися з док-станцією, як його попередник.

Реліз нового планшета Google не варто чекати найближчими місяцями. Скоріш за все, пристрій дебютує у другому або третьому кварталі 2025 року.