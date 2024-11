Компанія Google у 2023 році анонсувала Pixel Tablet, а зараз, схоже, працює над його наступником. Про це пише видання Android Authority та інсайдер @MishaalRahman.

Згідно з витоком, останні прототипи Pixel Tablet 2 дуже нагадують дизайн наявної моделі планшета. Однак, кажуть, що новинка матиме тонші рамки дисплея, а також змінить розташування камери та фізичних кнопок. Крім того, Google планує оновити камери пристрою.

⌨️This shouldn’t surprise you, but I’ve heard Google is testing the Pixel Tablet 2 with a physical keyboard accessory

The Pixel Tablet 2 could also bring a newer camera and SoC (duh).

Here’s what that could mean + some additional insights 👇https://t.co/ZOAWgE4aow

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) November 15, 2024