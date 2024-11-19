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Агросимулятор Farming Simulator 25 вийшов тиждень тому і вже досягнув цифри продажів у 2 млн екземплярів, на 33% перевершивши результати попередньої гри серії. Про це сповістив розробник та видавець гри, швейцарська GIANTS Software.

Пик онлайн в Steam, який спостерігався у неділю 17 листопада 2024 р., склав майже 136 тис. гравців, що теж на 33% перевершує результати Farming Simulator 22.

Крім того, GIANTS Software повідомила, що загальний наклад усіх ігор серії Farming Simulator на усіх платформах перевищив 40 мільйонів копій. Тираж лише Farming Simulator 22 склав 6 млн копій на кінець 2023 року.

GIANTS Software вже працює над патчами, безплатними оновленнями та платним контентом першого року, крім того, спеціалісти команди ретельно перевіряють популярні моди та додають їх до офіційного внутрішньоігрового ModHub.

Нагадаємо, Farming Simulator 25 доступний на Windows, macOS, PlayStation 5 nf Xbox Series X|S. В нас є повноцінний великий огляд Farming Simulator 25.