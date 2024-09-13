Microsoft звільняє ще 650 працівників з ігрового підрозділу

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Microsoft проводить чергові скорочення в ігровому підрозділі. Голова Xbox Філ Спенсер розіслав листа працівникам, у якому повідомив, що буде звільнено близько 650 працівників, але "жодні ігри, пристрої чи досвід не скасовуються". Про це пише The Verge.

Нова хвиля скорочень також стосується угоди Microsoft з Activision Blizzard вартістю $68,7 мільярда. Спенсер у листі написав, що ці звільнення є частиною узгодження структури команди та управління бізнесом після придбання Activision Blizzard.

"Завдяки цим змінам наші корпоративні та допоміжні команди й ресурси узгоджуються для сталого майбутнього зростання і можуть краще підтримувати наші студійні команди та бізнес-підрозділи за допомогою програм і ресурсів, які можуть масштабуватися відповідно до їхніх потреб. Окремо, як частина ведення бізнесу, є певний вплив на інші команди, оскільки вони адаптуються до зміни пріоритетів і керують життєвим циклом та продуктивністю ігор. Жодні ігри, пристрої чи досвід не скасовуються, і жодна студія не закривається в рамках цих змін сьогодні", – написав Спенсер.

Нагадуємо, що на початку 2024 року Microsoft анонсувала звільнення 1900 працівників з ігрового підрозділу, що також стало наслідком угоди з Activision Blizzard. Згодом стало відомо, що компанія закриває кілька студій Bethesda, включно з Tango Gameworks, проте останні все ж змогли знайти нову домівку під крилом Krafton.