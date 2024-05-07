Як повідомляє IGN, Microsoft закрила кілька студій Betesda — зокрема Arkane Austin (розробник Redfall) та Tango Gameworks (The Evil Within, Hi-Fi Rush).

Крім того, також буде розформовано Alpha Dog Studios (розробник мобільної Mighty Doom), а Roundhouse Studios (сформована після закриття Human Head Studios) буде поглинута ZeniMax Online Studios, розробником The Elder Scrolls Online (скільки при цьому буде скорочено її співробітників, наразі невідомо).

Працівники про це дізналися з електронного листа від голови Xbox Game Studio Мета Буті, в якому таке рішення пояснюється зміною у пріоритетах щодо ключових проєктів та ресурсів і подальших інвестиціях у “портфоліо блокбастерів”.

Нагадаємо, кілька місяців тому Microsoft пообіцяла звільнити 1900 розробників ігор, тож таке рішення (принаймні стосовно авторів провального Redfall) повною несподіванкою не стало.