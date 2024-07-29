Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Набір функцій на основі штучного інтелекту Apple Intelligence випустять пізніше, ніж очікувалося. Apple почне розповсюджувати оновлення у жовтні 2024 року, через кілька тижнів після випуску iOS 18 та iPadOS 18. Про це повідомляє Bloomberg.

Реліз нових версій операційних систем для iPhone та iPad планують на вересень, тоді ж мав відбутися реліз набору ШІ-функцій. Однак, за словами знайомих зі справою людей, Apple вирішила відкласти реліз, щоб зосередитися на виправленні багів.

Попри це, Apple Intelligence буде доступним для розробників раніше – з релізом бета-версій iOS 18.1 та iPadOS 18.1.

Це доволі нетипова ситуація, оскільки компанія зазвичай не випускає прев’ю нових функцій за стільки часу до повноцінного релізу, однак цього разу таке рішення було ухвалено для того, щоб виявити та усунути якомога більше проблем і багів.

Серед іншого, якщо Apple справді перенесла реліз Apple Intelligence на жовтень, то є ймовірність, що лінійка iPhone 16, яку представлять у вересні, й ключовою фішкою якої мав би стати набір функцій ШІ, з’явиться на ринку без них.