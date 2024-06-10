Цього року операційні системи Apple отримають чимало оновлень. iPadOS логічно має багато схожого з iOS, але й деякі власні довгоочікувані користувачами апдейти не обійшли систему.

Інтерфейс

Як і у випадку з iPhone та iOS 18, користувачі iPad зможуть розмістити іконки застосунків та віджети у довільному порядку. Також іконкам можна буде змінити кольори, зробити їх темнішими чи обрати потрібний відтінок, щоб краще адаптувати загальний вигляд під фонові шпалери.

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Control Center теж отримає декілька нових просторів з такими ж можливостями налаштування всього під власні потреби користувача. А у розробників буде Controls API для кращої інтеграції окремих функцій в систему.

Calculator з Math Notes

Цікаво, що за всі роки існування iPad, у планшетах не було фірмового застосунку калькулятора, який паралельно існував у iPhone. З iPadOS 18 такий “дизбаланс” нарешті зникає. Ба більше, Calculator в iPad запропонує нову функціональність — Math Notes.

Так, окрім базового (і доволі широкого) набору можливостей, Calculator в iPad має окрему вкладку Math Notes. Тут користувач зможе не лише намалювати (за допомоги Apple Pencil, звісно) певну задачу, але й навіть зробити інтерактивну візуалізацію. Застосунок зможе опрацьовувати завдання, а користувач — паралельно вносити зміни й одразу отримувати відповідь з урахуванням коректив.

Smart Script у Notes

Власноруч зроблені з Apple Pencil нотатки також мають поліпшитися. Функція Smart Script адаптується під почерк власника планшета й зможе у режимі реального часу мінімально його покращувати для легшого сприйняття. Тобто застосунок буквально буде робити рукописні нотатки красивішими. (Жартуючи у коментарях про почерк лікарів, будь ласка, поважайте професію.)

І такі нотатки також залишатимуться інтерактивними. Текст можна легко редагувати, переміщати, видаляти тощо. Перевірка орфографії теж є серед оголошених функцій, й при цьому зберігатиме почерк у тексті з виправленнями. Серед іншого, застосунок Notes матиме більше можливостей для організації та редагування текстів.

Новий Tab Bar для покращення навігації у застосунках

Знайомий користувачам Apple TV Tab Bar додасть зручності у навігації по застосунках. Це невелика панель, яка має винесені найголовніші вкладки для швидкого переходу до потрібних розділів. Користувач зможе налаштовувати потрібні “шорткати” на власний розсуд, а розробникам нададуть API для кращої інтеграції можливостей у свої розробки.

Редизайн Photos

iPadOS 18 також не обійде найбільше оновлення застосунку Photos. Тут з’явиться набагато більше можливостей кастомізації, створення та сортування альбомів та колекцій, з можливостями швидкого перегляду. У загальній стрічці фотографій з’явиться фільтр, який не просто дозволить швидко переходити до потрібних дат, але й, наприклад, виключити з показу скриншоти. Нові колекції також пришвидшать процес організації та перегляду фото, сортуючи зображення по датах, подіям, людям тощо.

SharePlay

За допомогою SharePlay користувачі зможуть стримити свій екран друзям та родичам, а ті своєю чергою зможуть допомогти з, наприклад, налаштуваннями. І тепер для цього не потрібно пояснювати щось лише словами, але й можна підкреслити потрібний пункт з власного пристрою, чи взагалі отримати віддалений доступ та швидше виконати ті чи інші дії.

Apple Intelligence

Однією з найбільших частин оновлень операційних систем Apple став штучний інтелект. Тож й iPadOS 18 тепер теж запропонує усі нові функції. Серед них є можливості роботи з текстом, створення зображень та обробка фотографій, значні покращення голосового асистента Siri та швидкий доступ до ChatGPT без необхідності переходу до окремого застосунки чи в принципі мати акаунт OpenAI. Детальніше про нові функції Apple Intelligence ми розповіли ось тут.

Інші оновлення

Як завжди, компанія підготувала значно більше оновлень, ніж показала на самій презентації. Серед іншого iPadOS 18 також матиме новий застосунок Passwords, оновлення у Messeges та браузері Safari, певні доповнення у Freeform, в системі з’являться Game Mode та Personalized Spatial Audio, застосунки Calendar та Reminders отримають інтеграцію, у налаштуваннях можна буде знайти нові допоміжні функції Eye Tracking та Vocal Shortcuts тощо.

Доступність та підтримка

Бета-версія iPadOS 18 для розробників вже доступна, а відкрите тестування почнеться у липні. Встановити нову операційну систему зможуть власники планшетів iPad mini (5-го покоління), iPad (7-го покоління), iPad Air (3-го покоління) iPad Pro 11 (1-го покоління), iPad Pro 12,9 (3-го покоління), iPad Pro (M4) та новіших моделей.