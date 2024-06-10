Apple презентувала операційну систему iOS 18, запуск якої заплановано осінь. Оновлення принесе значні зміни в можливостях кастомізації iPhone, програмах, приватності та, нарешті, додасть функції штучного інтелекту.

Покращена кастомізація iOS 18

В iOS 18 зʼявляться нові можливості кастомізації головного екрана, екрана блокування та “Центру керування”. Користувачі зможуть вільно розміщувати програми та віджети на головному екрані, в тому числі над доком. Можна буде навіть міняти колір іконок під основний колір заставки.

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“Центр керування” було перероблено для полегшення доступу до часто використовуваних елементів керування, таких як відтворення мультимедійних файлів, елементів керування розумним домом та підключеннями.

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Користувачі також зможуть додавати елементи керування з підтримуваних сторонніх програм і налаштовувати їхнє розташування.

Редизайн програми “Фотографії”

Додаток “Фотографії” зазнав масштабного редизайну, пропонуючи спрощене єдине подання з сіткою фотографій і новими альбомами для зручнішого перегляду.

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Колекції альбомів можна закріплювати для швидкого доступу, а новий карусельний перегляд виділяє улюблені фотографії, щодня оновлюючи їх ключовими моментами та темами. Додаток дозволяє користувачам налаштовувати свої колекції та організовувати вміст так, як вони вважають за потрібне.

Нові функції обміну повідомленнями

iMessage в iOS 18 включає нові текстові ефекти та параметри форматування, такі як жирний шрифт, підкреслення, курсив та закреслення.

Користувачі зможуть планувати повідомлення за розкладом і використовувати розширену функцію Tapback з будь-яким емодзі або стікером.

Повідомлення iMessage в iOS 18 також можна буде планувати.

Нова операційна система для iPhone нарешті отримає підтримку RCS для покращення обміну повідомленнями зі смартфонами на Android, забезпечуючи більше можливостей для надсилання мультимедійного контенту та групового обміну повідомленнями.

В iOS 18 також з’явиться функція “Повідомлення через супутник”, яка дозволяє користувачам надсилати та отримувати тексти, коли стільниковий зв’язок та Wi-Fi недоступні. Ця функція використовує супутникову технологію для підтримки зв’язку у віддалених районах.

Оновлення пошти

У додатку “Пошта” з’явилася функція категоризації вхідної пошти, яка організовує електронні листи за категоріями “Головне”, “Транзакції”, “Оновлення” та “Рекламні акції”.

Схожа функціональність, яка автоматично сортує вхідні листи по окремих категоріях, вже давно є в інших поштових клієнтах та сервісах, зокрема в Gmail. Приємно, що в Apple нарешті почали додавати ці можливості у власний поштовий клієнт.

Проте він отримав й доволі унікальне нововведення. Функцію, яка сканує пошту та перетворює важливі електронні листи від бізнесу на структурований дайджест із важливою інформацією, наприклад про квитки на потяг.

Оновлення Safari

Safari отримує оновлення з функцією Highlights, що використовує машинне навчання для виділення ключової інформації з вебсторінок. Користувачі можуть отримати ключові деталі про статті, місця та музику безпосередньо з відкритої сторінки браузера.

Окрім того, Safari отримав новий інтерфейс “Читанки”, яка тепер пропонує резюме тексту вебсторінки та автоматично створює для неї зміст.

Можливість переказувати кошти напряму з iPhone на iPhone через Apple Pay, але поки що тільки в США

За допомогою функції Tap to Cash користувачі зможуть надсилати та отримувати кошти через Apple Cash (працює тільки в США), просто тримаючи два пристрої iPhone разом.

Квитки в Apple Wallet надають ключову інформацію про подію, наприклад, інформацію про стадіон, рекомендовані списки відтворення Apple Music та багато іншого.

Просунутий калькулятор в “Нотатках”

У додатку “Нотатки” формули та рівняння, введені під час набору тексту, миттєво розв’язуються за допомогою функції “Математичні Нотатки”.

Новий додаток “Паролі”

В iOS 18 з’явився додаток “Паролі”, створений на основі функції “Зв’язка ключів”.

Він дозволяє користувачам керувати паролями, ключами доступу, паролями Wi-Fi та кодами верифікації. Додаток містить сповіщення про слабкі або повторно використані паролі, а також паролі, знайдені в результаті витоку даних.

Покращення конфіденційності та безпеки

iOS 18 пропонує нові інструменти конфіденційності, що дозволяють користувачам блокувати та приховувати програми, відкриваючи їх тільки через код допуску, Face ID або Touch ID.

Заблоковані програми зберігають вміст приватним, а користувачі можуть приховувати цілі програми в заблокованій папці. Оновлення також охоплює можливості ділитися певними контактами з додатками та підключати сторонні аксесуари, не розкриваючи інші пристрої в мережі.

Функції Apple Intelligence

Apple Intelligence глибоко інтегрується в iOS 18, надаючи нові інструменти для переписування, корекції та узагальнення тексту в різних додатках.

Функція Image Playground дозволяє користувачам створювати зображення в різних стилях, а функція “Спогади” в додатку “Фотографії»” створює сюжетні лінії з описів користувачів. Інструмент “Очищення” дозволяє видаляти фонові об’єкти з фотографій.

Siri отримає оновлення для більш природної та контекстної взаємодії, також користувачі зможуть не тільки звертатися до асистента голосом, але і писати йому текстові запити.

Під час презентації в Apple намагалися підкреслити, що попри використання серверів для функціонування великих мовних моделей (LLM), дані користувачів iOS 18 мають залишатися приватними. Це покликана зробити функція Private Cloud Compute, яка має забезпечити конфіденційність даних користувача під час обробки завдань штучного інтелекту, не зберігаючи їх та не надаючи Apple доступу.

Додаткові функції

Серед інших оновлень — покращений ігровий режим Game Mode, нові можливості Apple Pay, покращена функціональність AirPods, а також кілька оновлень для забезпечення доступності, таких як відстеження рухів очей та голосові команди швидкого доступу.

У додатку “Здоров’я” з’являться нові функції для відстеження вагітності та обміну інформацією про надзвичайні ситуації.

Доступність iOS 18

Бета-версія iOS 18 для розробників доступна вже зараз через “Програму для розробників Apple”, а публічна бета-версія очікується наступного місяця. Офіційний реліз заплановано на цю осінь у вигляді безплатного оновлення для iPhone Xs і новіших моделей iPhone. Функції Apple Intelligence спочатку будуть доступні в бета-версії на iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max та деяких моделях iPad і Mac.