Чутки про Resident Evil 9, які з’явилися ще на початку травня, підтвердилися. Capcom офіційно анонсувала, що студія працює над новою частиною у серії. Про це повідомляє IGN.

За розробку гри відповідатиме керівник Resident Evil 7: Biohazard Коші Наканіші, який, власне, і підтвердив, що нова частина перебуває у розробці.

“Було справді важко зрозуміти, що робити після (7 частини). Але я зрозумів, і, якщо бути чесним, це відчувається істотно. Поки що я не можу поділитися жодними подробицями, але я сподіваюся, що ви зі захопленням чекаєте на день, коли я зможу це зробити”, – сказав Наканіші.

Окрім 7 частини, Наканіші також керував розробкою Resident Evil Mercenaries 3D для Nintendo 3DS та першою частиною Revelation. Крім того, він також був дизайнером 5 частини.

Хоча ні Capcom, ні Наканіші поки що не розкрили жодних подробиць про майбутню гру, раніше повідомлялося, що розробники попередньо планують випустити Resident Evil 9 у січні 2025 року.

Крім того, Наканіші анонсував реліз Resident Evil 7: Biohazard на iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, iPad Air і Pro з процесором M1 та Mac із процесором M1. Перший епізод гри безплатний, а всю гру можна розблокувати за $20. Однак, як показує практика, порти ААА-ігор на смартфони не є надто популярним.