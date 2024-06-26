Apple прагне продемонструвати потужності нових iPhone та преміальних iPad завдяки портуванню AAA-ігор, однак їх майже ніхто не купує. Про це свідчить звіт Mobilegamer.biz.

Протягом останнього року на iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max та преміальних iPad з’явилося кілька великих ігор, а саме Resident Evil 4, Residen Evil Village, Death Stranding та Assassin’s Creed Mirage. Але попри їх популярність та успіхи на повноцінних ігрових платформах, на мобільних пристроях вони провалилися.

На основі даних від Appfigures, лише 3 тисячі людей заплатили $49,99, щоб купити повну версію Assassin’s Creed Mirage на iPhone після виходу гри на смартфонах 6 червня. Завантажили гру приблизно 123 тисячі раз (це можна зробити безплатно), а загалом заробила вона $138 тисяч.

Водночас Assassin’s Creed Rebellion, гра, яку Ubisoft розробила та випустила на смартфонах у листопаді 2018 року, була завантажена 1,9 мільйона разів за той самий період, за який Assassin’s Creed Mirage завантажили лише 123 тисячі раз. Крім того, за такий самий період гра заробила $981 тисячу, на 612% більше ніж Mirage.

Інші великі ігрові порти також провалилися. За приблизними підрахунками, Resident Evil 4 завантажили близько 357 тисяч раз і гра заробила $208 тисяч, Resident Evil Village – 370 тисяч завантажень та $97 тисяч прибутку. Death Stranding, яку неможливо завантажити безплатно, заробила $212 тисяч, але була встановлена лише близько 10 тисяч раз.

Дані від Appmagic є трохи оптимістичнішими. За підрахунками компанії Assassin’s Creed Mirage завантажили 279 тисяч раз, а дохід гри складає $221 тисячу. Інші ігри також мають кращі показники на iPhone та iPad в аналітиці від Appmagic, проте навіть такі оптимістичніші цифри є далекими від успіху.

Представники Appmagic та Appfigures прокоментували подібну статистику. Їх ключовими словами було те, що якщо у користувачів є ресурси для покупки преміального смартфона на кшталт iPhone 15 Pro та $50 для купівлі повноцінної гри, то у них вже ймовірніше за все є інші платформи для комфортної гри.